Дев'ять небанківських фінансових компаній втратили право на надання окремих послуг: яка причина

Національний банк України ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Окремі фінансові послуги виключено з ліцензій таких компаній:

"ФК Мустанг Фінанс", "Кредит Партнерс", "Златко Груп", "ФК Ізі 24", "ФК Рікард", "ФК Фідем" — фінансовий лізинг;

"ФК Атом Фінанс" — факторинг;

"ФК Приватні Інвестиції" — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;

"ФК Фінмар" — факторинг, фінансовий лізинг.

Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій, установи матимуть право надавати такі фінансові послуги:

"ФК Мустанг Фінанс", "Кредит Партнерс", Т"Златко Груп", "ФК Рікард", "ФК Фідем" — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

"ФК Ізі 24" — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, надання гарантій;

"ФК Атом Фінанс" — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;

"ФК Приватні Інвестиції" — факторинг;

"ФК Фінмар" — надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення набирають чинності з 21 січня 2025 року.

Довідково:

Національний банк України має право виключити окремі види фінансових послуг з ліцензії фінансової компанії, якщо така компанія не здійснює діяльність з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.