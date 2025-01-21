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Дев'ять небанківських фінансових компаній втратили право на надання окремих послуг: яка причина

Дев'ять небанківських фінансових компаній втратили право на надання окремих послуг: яка причина
Окремі фінансові послуги виключено з ліцензій. Фото: НБУ.

Національний банк України ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Окремі фінансові послуги виключено з ліцензій таких компаній:

  •  "ФК Мустанг Фінанс",  "Кредит Партнерс", "Златко Груп",  "ФК Ізі 24",  "ФК Рікард",  "ФК Фідем" — фінансовий лізинг;
  • "ФК Атом Фінанс" — факторинг;
  • "ФК Приватні Інвестиції" — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
  •  "ФК Фінмар" — факторинг, фінансовий лізинг.

Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій, установи матимуть право надавати такі фінансові послуги:

  •  "ФК Мустанг Фінанс",  "Кредит Партнерс", Т"Златко Груп",  "ФК Рікард",  "ФК Фідем" — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  •  "ФК Ізі 24" — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, надання гарантій;
  •  "ФК Атом Фінанс" — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
  •  "ФК Приватні Інвестиції" — факторинг;
  •  "ФК Фінмар" — надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення набирають чинності з 21 січня 2025 року.

Довідково: 

 Національний банк України має право виключити окремі види фінансових послуг з ліцензії фінансової компанії, якщо така компанія не здійснює діяльність з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру. 

Автор:
Ольга Опенько