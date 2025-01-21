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Дев'ять небанківських фінансових компаній втратили право на надання окремих послуг: яка причина
Національний банк України ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.
Про це інформує пресслужба регулятора.
Окремі фінансові послуги виключено з ліцензій таких компаній:
- "ФК Мустанг Фінанс", "Кредит Партнерс", "Златко Груп", "ФК Ізі 24", "ФК Рікард", "ФК Фідем" — фінансовий лізинг;
- "ФК Атом Фінанс" — факторинг;
- "ФК Приватні Інвестиції" — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
- "ФК Фінмар" — факторинг, фінансовий лізинг.
Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій, установи матимуть право надавати такі фінансові послуги:
- "ФК Мустанг Фінанс", "Кредит Партнерс", Т"Златко Груп", "ФК Рікард", "ФК Фідем" — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
- "ФК Ізі 24" — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, надання гарантій;
- "ФК Атом Фінанс" — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
- "ФК Приватні Інвестиції" — факторинг;
- "ФК Фінмар" — надання коштів та банківських металів у кредит.
Рішення набирають чинності з 21 січня 2025 року.
Довідково:
Національний банк України має право виключити окремі види фінансових послуг з ліцензії фінансової компанії, якщо така компанія не здійснює діяльність з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль.
Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.