Девять небанковских финансовых компаний потеряли право на предоставление отдельных услуг: какая причина

Национальный банк Украины принял решение исключить отдельные виды услуг по лицензиям на осуществление деятельности финансовых компаний девяти небанковским финансовым учреждениям из-за отсутствия их предоставления в течение шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отдельные финансовые услуги исключены из лицензий таких компаний:

"ФК Мустанг Финанс", "Кредит Партнерс", "Златко Групп", "ФК Изи 24", "ФК Рикард", "ФК Фидем" — финансовый лизинг;

"ФК Атом Финанс" — факторинг;

"ФК Частные Инвестиции" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг;

"ФК Финмар" — факторинг, финансовый лизинг.

После исключения отдельных финансовых услуг из лицензий, учреждения будут иметь право предоставлять следующие финансовые услуги:

"ФК Мустанг Финанс", "Кредит Партнерс", "Златко Груп", "ФК Рикард", "ФК Фидем" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

"ФК Изи 24" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, предоставление гарантий;

"ФК Атом Финанс" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг;

"ФК Частные Инвестиции" — факторинг;

"ФК Финмар" — предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Решения вступают в силу с 21 января 2025 года.

Справка:

Национальный банк Украины имеет право исключить отдельные виды финансовых услуг по лицензии финансовой компании, если такая компания не осуществляет деятельность по предоставлению этих услуг в течение шести месяцев подряд.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.