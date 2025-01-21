- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Девять небанковских финансовых компаний потеряли право на предоставление отдельных услуг: какая причина
Национальный банк Украины принял решение исключить отдельные виды услуг по лицензиям на осуществление деятельности финансовых компаний девяти небанковским финансовым учреждениям из-за отсутствия их предоставления в течение шести месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отдельные финансовые услуги исключены из лицензий таких компаний:
- "ФК Мустанг Финанс", "Кредит Партнерс", "Златко Групп", "ФК Изи 24", "ФК Рикард", "ФК Фидем" — финансовый лизинг;
- "ФК Атом Финанс" — факторинг;
- "ФК Частные Инвестиции" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг;
- "ФК Финмар" — факторинг, финансовый лизинг.
После исключения отдельных финансовых услуг из лицензий, учреждения будут иметь право предоставлять следующие финансовые услуги:
- "ФК Мустанг Финанс", "Кредит Партнерс", "Златко Груп", "ФК Рикард", "ФК Фидем" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
- "ФК Изи 24" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, предоставление гарантий;
- "ФК Атом Финанс" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг;
- "ФК Частные Инвестиции" — факторинг;
- "ФК Финмар" — предоставление средств и банковских металлов в кредит.
Решения вступают в силу с 21 января 2025 года.
Справка:
Национальный банк Украины имеет право исключить отдельные виды финансовых услуг по лицензии финансовой компании, если такая компания не осуществляет деятельность по предоставлению этих услуг в течение шести месяцев подряд.
Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.