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НБУ аннулировал лицензии двум кредитным союзам: какие причины
Национальный банк Украины аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Промінь" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 января 2025 года.
О кредитных союзах
Оба кредитных союза имели стандартную лицензию на осуществление деятельности с правом предоставления финансовых услуг, в частности:
- предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.
Объем активов КС "Проминь" по состоянию на 1 декабря 2024 года составил 558,41 тыс. грн (0,04% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства – 606,53 тыс. грн. грн (0,08% общего объема рынка кредитных союзов).
Объем активов КС "Буковина" по состоянию на 01 декабря 2024 составил 2 138 тыс. грн (0,16 % от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 462 тыс. грн (0,06 % от общего объема рынка кредитных союзов) ).
Об аннулировании лицензий
Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) членов на депозитные счета, во время действия военного положения имеют право обратиться в Национальный банк.
В частности, союзы могут подать заявление об отзыве лицензии на осуществление деятельности и исключение из Государственного реестра финансовых учреждений.
Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.