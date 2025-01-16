НБУ аннулировал лицензии двум кредитным союзам: какие причины

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на осуществление деятельности кредитных союзов и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС "Промінь" и КС "Буковина" на основании их собственных заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 января 2025 года.

О кредитных союзах

Оба кредитных союза имели стандартную лицензию на осуществление деятельности с правом предоставления финансовых услуг, в частности:

предоставление средств и банковских металлов в кредит;

привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

Объем активов КС "Проминь" по состоянию на 1 декабря 2024 года составил 558,41 тыс. грн (0,04% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства – 606,53 тыс. грн. грн (0,08% общего объема рынка кредитных союзов).

Объем активов КС "Буковина" по состоянию на 01 декабря 2024 составил 2 138 тыс. грн (0,16 % от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 462 тыс. грн (0,06 % от общего объема рынка кредитных союзов) ).

Об аннулировании лицензий

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) членов на депозитные счета, во время действия военного положения имеют право обратиться в Национальный банк.

В частности, союзы могут подать заявление об отзыве лицензии на осуществление деятельности и исключение из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра.