Семи небанківським фінансовим установам оновлено ліцензійні умови: що відомо

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про зміни в ліцензіях

Фінансову послугу "фінансовий лізинг" було виключено з ліцензій таких установ:

ФК "Роял Фінанс 1";

ФК "Атлана";

"Кредит Компані";

ФК "Конгур":

ФК "Омега Фінанс";

ФК "Фінако";

ФК "Фрейзер".

Після зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії установи отримають право здійснювати діяльність з надання наступних фінансових послуг:

кредитування;

надання коштів та банківських металів у кредит;

факторинг.

Про заходи НБУ

Повідомляось, що НБУ ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.

НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.