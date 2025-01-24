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Семи небанківським фінансовим установам оновлено ліцензійні умови: що відомо

Семи небанківським фінансовим установам оновлено ліцензійні умови: що відомо
Фінансову послугу "фінансовий лізинг" було виключено з ліцензій. Фото: НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про зміни в ліцензіях

Фінансову послугу "фінансовий лізинг" було виключено з ліцензій таких установ:

  • ФК "Роял Фінанс 1";
  • ФК "Атлана";
  • "Кредит Компані";
  • ФК "Конгур":
  • ФК "Омега Фінанс";
  • ФК "Фінако";
  • ФК "Фрейзер".

Після зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії  установи отримають право здійснювати діяльність з надання наступних фінансових послуг:

  • кредитування;
  • надання коштів та банківських металів у кредит;
  • факторинг.

Про заходи НБУ

Повідомляось, що НБУ ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.

 НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру. 

Автор:
Ольга Опенько