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Семи небанківським фінансовим установам оновлено ліцензійні умови: що відомо
Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.
Про це інформує пресслужба регулятора.
Про зміни в ліцензіях
Фінансову послугу "фінансовий лізинг" було виключено з ліцензій таких установ:
- ФК "Роял Фінанс 1";
- ФК "Атлана";
- "Кредит Компані";
- ФК "Конгур":
- ФК "Омега Фінанс";
- ФК "Фінако";
- ФК "Фрейзер".
Після зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії установи отримають право здійснювати діяльність з надання наступних фінансових послуг:
- кредитування;
- надання коштів та банківських металів у кредит;
- факторинг.
Про заходи НБУ
Повідомляось, що НБУ ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.
НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.
Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.