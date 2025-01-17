НБУ оновив правила для контролю платіжної інфраструктури та застосування санкцій

Національний банк України оновив порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що метою оновлення є приведення цього порядку у відповідність до актуальних вимог законодавства:

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг";

Законів України "Про адміністративну процедуру" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про адміністративну процедуру" .

З урахуванням вимог закону Національний банк:

уточнив перелік об’єктів оверсайта, виключивши деяких надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які тепер перебувають під наглядом інших органів;

збільшив штрафи для об’єктів оверсайта за порушення законодавства у сфері платіжних послуг;

визначив більш чітко термін "суттєві помилки" при поданні статистичної звітності до Національного банку.

Основні зміни

Враховуючи вимоги законодавства про адміністративну процедуру:

Запроваджено можливість повторного застосування НБУ заходів впливу до об'єкта оверсайта у разі невиконання вимог, рішень або розпоряджень Нацбанку;

визначено день початку адміністративного провадження у справі щодо застосування заходу впливу до об'єкта оверсайта;

встановлено день набрання законної сили рішення Нацбанку про накладення штрафу — з дня його доведення до об'єкта оверсайта;

уточнено строки та порядок запрошення представника об'єкта оверсайта на розгляд Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків питання про застосування заходів впливу (не пізніше ніж за два календарних дні до розгляду);

визначено порядок прийняття процедурних рішень у межах адміністративної процедури, включаючи строки та порядок розгляду заяв чи клопотань;

регламентовано обмін документами в межах адміністративного провадження та вимоги до фіксації матеріалів провадження.

Крім того, Національний банк:

унормував порядок накладення штрафу на об’єкт оверсайта за кожен окремий випадок порушення з його боку;

уточнив вимоги до змісту рішення Національного банку про застосування заходів впливу до об’єкта оверсайта в разі вчинення ним порушень.

Про оверсайт платіжної інфраструктури

Оверсайт платіжної інфраструктури — це діяльність Національного банку, спрямована на забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:

моніторинг платіжної інфраструктури;

оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайта;

установлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;

надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.

Додамо, банки визначатимуть непрацюючі активи за новими змінами в управлінні проблемними активами, що вступили в силу з початку 2025 року