НБУ наложил штраф на страховщика на 8,13 млн грн: что стало причиной

Национальный банк Украины применил меры влияния к ЧАО "Метлайф" за нарушение законодательства в сфере страхования и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление небанковских финансовых услуг. Общий штраф составил 8,13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О штрафах

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 апреля 2025 года по результатам плановой инспекционной проверки, осуществленной Департаментом инспектирования Национального банка.

Во время инспекционной проверки к ЧАО "Метлайф" были применены меры воздействия в виде двух штрафов:

Штраф в размере 5,29 млн грн за нарушение законодательства Украины, в частности Гражданского кодекса и законов "Об электронной коммерции", "О страховании", "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Компания обязана уплатить этот штраф в течение месяца с момента вступления решения в силу. Штраф в размере 2,84 млн грн за нарушение требований по составлению и представлению отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины. Страховщик обязан уплатить штраф в течение месяца с момента вступления этого решения в силу.

Кроме того, компании направлена письменное предупреждение о нарушении требований законодательства, в частности Закона Украины "О страховании" и ряда нормативных актов, утвержденных постановлениями Правления Национального банка Украины.

ЧАО "Метлайф" должно устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших их возникновению, до 13 июня 2025 года.

Что известно о страховщике

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "Метлайф" было зарегистрировано в 2002 году.

Размер уставного капитала компании составляет 102,92 млн грн.

Основная деятельность – страхование жизни. Другие виды деятельности включают другую вспомогательную деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

Основные учредители юридического лица:

American Life Insurance Company Адрес: Соединенные Штаты Америки, 19801, ул. Кинг Стрит, 600, г. Уилмингтон, Плаза, Делавэр. Размер взноса в уставный фонд: 102,92 млн грн. Доля: 100,00%. International Technical Advisory Services Limited Адрес: Соединенные Штаты Америки, 19801, ул. Кинг Стрит, 600, г. Уилмингтон, Плаза, Делавэр. Размер взноса в уставный фонд: 625,00 грн. Часть: 0,0006% Borderland Investments Limited Адрес: Соединенные Штаты Америки, 10270, 19801, ул. Кинг Стрит, 600, г. Уилмингтон, Плаза, Делавэр. Размер взноса в уставный фонд: 625,00 грн. Часть: 0,0006%

О мерах НБУ

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.