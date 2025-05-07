НБУ в апреле оштрафовал девять небанковских учреждений, одна компания лишена лицензии

В апреле 2025 года Национальный банк Украины применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Самая строгая мера – отзыв лицензии – была применена к ООО "Диметра финанс", предоставляющему услуги по факторингу, кредитованию и операциям с банковскими металлами.

Решение принято в связи с систематическими нарушениями требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПИК/ФТ).

Компания неоднократно игнорировала требования по подаче отчетности в НБУ и уже получала штрафы за аналогичные нарушения – в 2023 и 2024 годах.

Кроме того, за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регулятор наложил штрафы на другие компании:

ООО "Милоан" — 8,8 млн грн;

ООО "Биззаймы" - 1,03 млн грн;

ООО "Аванс кредит" - 544 тыс. грн;

КС "Кредит-союз" - письменная оговорка и штраф в 544 тыс. грн;

ООО "Пэйтек" - 323 тыс. грн;

ООО "Системный финансовый консалтинг", ООО "ФК "Диджитал Финанс", ООО "ФК "Фин-Ранг" — по 340 тыс. грн каждая.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.