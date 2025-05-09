НБУ пропонує нові правила страхування для фінтех-компаній

Національний банк презентував для публічного обговорення проєкт Положення щодо страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Регулювання фінтеху

Документ розроблений у межах підготовки до запуску відкритого банкінгу в Україні та передбачає обов’язкове страхування нових учасників ринку для отримання авторизації від НБУ.

У проєкті визначаються:

Обов'язок надавачів нефінансових платіжних послуг забезпечувати безперервне страхування протягом усього періоду їх діяльності. Види страхових випадків, зокрема: - завдання шкоди або збитків третій особі через невиконання або неналежне виконання платіжної операції;

- отримання неправомірного доступу до відомостей з рахунку та шахрайське використання цих даних. Завдання шкоди або збитків третій особі через невиконання або неналежне виконання платіжної операції; Отримання неправомірного доступу до відомостей з рахунку та шахрайське використання цих даних. Види страхових договорів, які укладаються залежно від типу наданої послуги (ініціювання платіжних операцій та/або надання відомостей з рахунків). Обставини, за яких надавач послуг з обслуговування рахунків може бути визнаний потерпілою стороною. Порядок взаємодії потерпілої особи, страхувальника та страховика для врегулювання страхового випадку, а також строки виплати компенсації потерпілій фізичній особі.

Крім того, у проєкті встановлюється порядок визначення мінімального розміру страхової суми.

Нагадаємо, НБУ відновлює вимоги до банків, які були тимчасово призупинені під час воєнного стану. Зокрема, йдеться про оцінку кредитного ризику, підготовку планів відновлення діяльності та побудову системи управління ризиками.