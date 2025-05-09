НБУ пропонує змінити правила використання QR-коду для переказів

Національний банк запропонував оновити правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів, щоб привести їх до єдиних стандартів.

Про це інформує пресслужба регулятора.

QR-коди для переказів

Наголошується, що нововведення спрямоване на удосконалення структури даних і графічного зображення QR-коду для зручного обміну реквізитами при здійсненні кредитових та миттєвих переказів.

Це підвищить зручність розрахунків з використанням кредитових та миттєвих кредитових переказів, удосконалить та уніфікує способи передачі, приймання та оброблення реквізитів для ініціювання платіжної операції усіма суб’єктами, які їх здійснюють.

Регулятор пропонує оновлення вимог щодо формування та використання QR-коду для кредитових і миттєвих кредитових переказів.

Оновлення включає:

Вимоги до функцій платіжних додатків:

Генерація та обробка QR-кодів;

Передача QR-кодів між додатками;

Розміщення сканера QR-коду на головній сторінці додатку;

Брендування QR-коду.

Оновлення структури даних QR-коду:

Використання зарезервованих полів для майбутніх потреб;

Розширення структури даних додаванням нових полів.

Введення нової версії формату QR-коду (003):

Можливість зазначення типу переказу, який потрібен отримувачу (кредитовий або миттєвий кредитовий переказ);

Заборона редагування важливих реквізитів платіжної інструкції.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 30 травня 2025 року включно.

Нагадаємо, протягом 2024 року в Україні було здійснено більше 3,6 млрд платіжних операцій, що включають кредитові та дебетові перекази, ініційовані як бізнесом, так і населенням.