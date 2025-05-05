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Кредитові та дебетові перекази: у 2024 році проведено понад 3,6 млрд операцій

платіжні операції
Українці та бізнес активно користуються платіжними переказами. / НБУ

Протягом 2024 року в Україні було здійснено більше 3,6 млрд платіжних операцій, що включають кредитові та дебетові перекази, ініційовані як бізнесом, так і населенням

Про це інформує пресслужба НБУ.

Кредитові перекази домінують

У 2024 році послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих за допомогою кредитового трансферу та прямого дебету, надавали 62 банки та дві небанківські фінансові установи в Україні.

Протягом року було здійснено 1,7 млн операцій з прямим дебетом на суму 31,2 млрд грн.

Більшість операцій становили ті, що ініційовані через кредитовий трансфер. Так, у 2024 році:

  • в межах України проведено 3 619,6 млн операцій на загальну суму понад 43 115,15 млрд грн;
  • в Україну надійшло 5,7 млн операцій на суму 69,27 млрд доларів США (еквівалент);
  • з України було здійснено 1,4 млн операцій на суму 77,06 млрд доларів США (еквівалент).
Фото 2 — Кредитові та дебетові перекази: у 2024 році проведено понад 3,6 млрд операцій

Операції в межах України

У 2024 році найбільша кількість платіжних операцій, ініційованих через кредитовий трансфер в межах України, була виконана з рахунків фізичних осіб — 3 101,5 млн, що становить 85,7% від загальної кількості таких операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 39 260,91 млрд грн, або 91,1% від загальної суми.

Транскордонні операції

У 2024 році на користь фізичних осіб в Україну з-за кордону надійшло 58,6% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених через кредитовий трансфер (3,3 млн операцій).

Однак за сумою лідирує бізнес: 94,1% від загальної суми таких операцій надійшло на користь підприємств (за зовнішньоекономічними контрактами), що становить 65,21 млрд доларів в екв.

Найбільше коштів в Україну надійшло з: 

  • країн ЄС (44,97%); 
  • Швейцарії (21,71%); 
  • Сполучених Штатів Америки (11,88%).

У 2024 році найбільший обсяг платіжних операцій з України через кредитовий трансфер здійснено бізнесом за зовнішньоекономічними контрактами: 1,11 млн операцій на суму 76,87 млрд доларів, що становить 81,7% від кількості та 99,8% від суми цих операцій.

Найбільше коштів надійшло до країн ЄС (61,68%), Швейцарії (9,97%) та Китаю (5,03%).

Фото 3 — Кредитові та дебетові перекази: у 2024 році проведено понад 3,6 млрд операцій

Нагадаємо, у 2024 році обсяг внутрішніх грошових переказів через платіжні системи зріс на 83% порівняно з попереднім роком і склав 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд доларів).

Автор:
Ольга Опенько