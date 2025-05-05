Кредитные и дебетовые переводы: в 2024 году проведено более 3,6 млрд сделок

В 2024 году в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, включающих кредитовые и дебетовые переводы, инициированные как бизнесом, так и населением

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кредитные переводы доминируют

В 2024 году услуги по выполнению платежных операций, инициированных с помощью кредитного трансфера и прямого дебета, предоставляли 62 банка и два небанковских финансовых учреждения в Украине.

В течение года было совершено 1,7 млн сделок с прямым дебетом на сумму 31,2 млрд грн.

Большинство операций составляли инициированные через кредитный трансфер. Так, в 2024 году:

в пределах Украины проведено 3 619,6 млн сделок на общую сумму свыше 43 115,15 млрд грн;

в Украину поступило 5,7 млн сделок на сумму 69,27 млрд долларов США (эквивалент);

из Украины было совершено 1,4 млн сделок на сумму 77,06 млрд долларов США (эквивалент).

Операции в пределах Украины

В 2024 году наибольшее количество платежных операций, инициированных через кредитовый трансфер в пределах Украины, было выполнено со счетов физических лиц – 3 101,5 млн, что составляет 85,7% от общего количества таких операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 39 260,91 млрд грн, или 91,1% от общей суммы.

Трансграничные операции

В 2024 году в пользу физических лиц в Украину из-за границы поступило 58,6% от общего количества платежных сделок, совершенных через кредитовый трансфер (3,3 млн сделок).

Однако по сумме лидирует бизнес: 94,1% от общей суммы таких операций поступило в пользу предприятий (по внешнеэкономическим контрактам), что составляет 65,21 млрд долларов в экв.

Больше всего средств в Украину поступило из:

стран ЕС (44,97%);

Швейцарии (21,71%);

США (11,88%).

В 2024 году наибольший объем платежных операций из Украины через кредитовый трансфер осуществлен бизнесом по внешнеэкономическим контрактам: 1,11 млн. операций на сумму 76,87 млрд. долларов, что составляет 81,7% от количества и 99,8% от суммы этих операций.

Больше всего средств поступило в страны ЕС (61,68%), Швейцарию (9,97%) и Китай (5,03%).

Напомним, в 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).