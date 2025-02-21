Объем денежных переводов через платежные системы в Украине взлетел на 83%

В 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Уточняется, что в прошлом году в Украине работали 24 платежных системы денежных переводов, из которых 15 были созданы резидентами, а 9 — нерезидентами из США, Великобритании, Грузии и Канады.

Переводы в пределах Украины

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины в 2024 году составила 1231 грн (в 2023 году – 862 грн). Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система PrivatMoney (56,97% всех внутригосударственных переводов).

Переводы в Украину

В Украину за 2024 год с использованием платежных систем денежных переводов (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено почти 2,5 млрд долларов в эквиваленте. Это на 4,6% меньше, чем за 2023 год.

Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила 267 долларов (в 2023 году – 256 долларов).

Из-за платежных систем денежных переводов наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (19,39%), Израиля (16,80%), Германии (10,80%), Италии (10,21%) и Великобритании (9,41%).

Лидеры по сумме переводов в Украину:

Western Union (платежная организация – резидент США) – 37,58% всех переводов;

(платежная организация – резидент США) – 37,58% всех переводов; MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 19,20% всех переводов;

(платежная организация – резидент США) – 19,20% всех переводов; RIA (платежная организация – резидент США) – 18,33% всех переводов.

Инфографика: НБУ

Традиционно через платежные системы денежных переводов в предыдущие годы до полномасштабного вторжения поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. В 2024 году эта тенденция сохранилась.

Так, всего в 2024 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было перечислено около 9,6 млрд долларов в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки).

Стоит отметить, что в 2024 году украинцы получили через ПриватБанк более 7,5 млн. переводов с помощью от международных организаций на сумму 480,5 млн. дол. По сравнению с 2023 годом в прошлом году количество выплаченных банком переводов с помощью международных организаций увеличилось на 29%.

Напомним, с 1 февраля банки ввели месячный предел на операции в 150 тыс. грн согласно меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". В ПриватБанке этот лимит за первые два дня использовали 2 тыс. клиентов.