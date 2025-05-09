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НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов
Национальный банк предложил обновить правила формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов, чтобы привести их к единым стандартам.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
QR-коды для переводов
Отмечается, что нововведение направлено на усовершенствование структуры данных и графического изображения QR-кода для удобного обмена реквизитами при осуществлении кредитных и мгновенных переводов.
Это повысит удобство расчетов с использованием кредитных и мгновенных кредитных переводов, усовершенствует и унифицирует способы передачи, приемки и обработки реквизитов для инициирования платежной операции всеми осуществляющими их субъектами.
Регулятор предлагает обновление требований к формированию и использованию QR-кода для кредитных и мгновенных кредитных переводов.
Обновление включает:
Требования к функциям платежных приложений :
- генерация и обработка QR-кодов;
- Передача QR-кодов между приложениями;
- Размещение сканера QR-кода на главной странице приложения;
- Брендирование QR-кода.
Обновление структуры данных QR-кода :
- использование зарезервированных полей для будущих нужд;
- Расширение структуры данных добавлением новых полей.
Ввод новой версии формата QR-кода (003) :
- возможность указания типа перевода, который нужен получателю (кредитовый или мгновенный кредитный перевод);
- Запрет редактирования важных реквизитов платежной инструкции.
Замечания и предложения к проекту принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 30 мая 2025 включительно.
Напомним, в течение 2024 года в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, включающих кредитовые и дебетовые переводы, инициированные бизнесом и населением.