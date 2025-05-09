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НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов

НБУ
Национальный банк обновляет правила для QR-кодов.

Национальный банк предложил обновить правила формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов, чтобы привести их к единым стандартам.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

QR-коды для переводов

Отмечается, что нововведение направлено на усовершенствование структуры данных и графического изображения QR-кода для удобного обмена реквизитами при осуществлении кредитных и мгновенных переводов.

Это повысит удобство расчетов с использованием кредитных и мгновенных кредитных переводов, усовершенствует и унифицирует способы передачи, приемки и обработки реквизитов для инициирования платежной операции всеми осуществляющими их субъектами.

Регулятор предлагает обновление требований к формированию и использованию QR-кода для кредитных и мгновенных кредитных переводов.

Обновление включает:

Требования к функциям платежных приложений :

  • генерация и обработка QR-кодов;
  • Передача QR-кодов между приложениями;
  • Размещение сканера QR-кода на главной странице приложения;
  • Брендирование QR-кода.

Обновление структуры данных QR-кода :

  • использование зарезервированных полей для будущих нужд;
  • Расширение структуры данных добавлением новых полей.

Ввод новой версии формата QR-кода (003) :

  • возможность указания типа перевода, который нужен получателю (кредитовый или мгновенный кредитный перевод);
  • Запрет редактирования важных реквизитов платежной инструкции.

Замечания и предложения к проекту принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 30 мая 2025 включительно.

Напомним, в течение 2024 года в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, включающих кредитовые и дебетовые переводы, инициированные бизнесом и населением.

Автор:
Ольга Опенько