НБУ предлагает изменить правила использования QR-кода для переводов

Национальный банк предложил обновить правила формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов, чтобы привести их к единым стандартам.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

QR-коды для переводов

Отмечается, что нововведение направлено на усовершенствование структуры данных и графического изображения QR-кода для удобного обмена реквизитами при осуществлении кредитных и мгновенных переводов.

Это повысит удобство расчетов с использованием кредитных и мгновенных кредитных переводов, усовершенствует и унифицирует способы передачи, приемки и обработки реквизитов для инициирования платежной операции всеми осуществляющими их субъектами.

Регулятор предлагает обновление требований к формированию и использованию QR-кода для кредитных и мгновенных кредитных переводов.

Обновление включает:

Требования к функциям платежных приложений :

генерация и обработка QR-кодов;

Передача QR-кодов между приложениями;

Размещение сканера QR-кода на главной странице приложения;

Брендирование QR-кода.

Обновление структуры данных QR-кода :

использование зарезервированных полей для будущих нужд;

Расширение структуры данных добавлением новых полей.

Ввод новой версии формата QR-кода (003) :

возможность указания типа перевода, который нужен получателю (кредитовый или мгновенный кредитный перевод);

Запрет редактирования важных реквизитов платежной инструкции.

Замечания и предложения к проекту принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 30 мая 2025 включительно.

Напомним, в течение 2024 года в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, включающих кредитовые и дебетовые переводы, инициированные бизнесом и населением.