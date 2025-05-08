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BankID НБУ набирает обороты: более 27 млн идентификаций за три месяца

BankID НБУ
Использование BankID НБУ увеличилось на 8%.

В первом квартале 2025 года украинцы осуществили более 27,2 миллионов успешных идентификаций через систему BankID НБУ — это на 8% больше, чем в предыдущем квартале.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Система BankID НБУ

Система BankID НБУ демонстрирует стабильный рост популярности у украинцев.

BankID НБУ позволяет удобно, быстро и безопасно проходить удаленную идентификацию, открывающую доступ к широкому спектру государственных и коммерческих сервисов без необходимости физического присутствия, говорится в сообщении.

По состоянию на первый квартал этого года к системе подключены 39 банков, выполняющих роль идентификаторов, и 110 поставщиков услуг.

Среди последних государственные учреждения, органы местного самоуправления, коммерческие компании и небанковские финансовые учреждения. В этом периоде к системе присоединился еще один новый абонент – небанковское финучреждение.

Фото 2 — BankID НБУ набирает обороты: более 27 млн идентификаций за три месяца

Как работает BankID?

BankID – это способ электронной аутентификации лица на основе его банковских данных.

При обращении в онлайн-сервис система отправляет запрос в банк, клиентом которого является пользователь, и получает необходимые персональные данные — в частности, имя, адрес, ИНН, паспортные сведения или электронную почту. Объем передаваемой информации зависит от конкретной услуги, которую пользователь хочет получить.

На основе этих данных осуществляется подтверждение личности в цифровой среде. При этом BankID имеет более низкий уровень защиты по сравнению с электронной подписью, поэтому используется преимущественно для доступа к услугам с низким уровнем риска.

Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС. В НБУ отмечают, что предварительная оценка является первым важным шагом на пути к приведению системы BankID в полное соответствие требованиям регламента eIDAS.

Автор:
Ольга Опенько