BankID НБУ набирає обертів: понад 27 млн ідентифікацій за три місяці

У першому кварталі 2025 року українці здійснили понад 27,2 мільйона успішних ідентифікацій через систему BankID НБУ — це на 8% більше, ніж у попередньому кварталі.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Система BankID НБУ

Система BankID НБУ демонструє стабільне зростання популярності серед українців.

BankID НБУ дозволяє зручно, швидко й безпечно проходити віддалену ідентифікацію, що відкриває доступ до широкого спектру державних і комерційних сервісів без необхідності фізичної присутності, йдеться в повідомленні.

Станом на перший квартал цього року до системи підключено 39 банків, які виконують роль ідентифікаторів, і 110 надавачів послуг.

Серед останніх — державні установи, органи місцевого самоврядування, комерційні компанії та небанківські фінансові установи. У цьому періоді до системи приєднався ще один новий абонент — небанківська фінустанова.

Як працює BankID?

BankID — це спосіб електронної автентифікації особи на основі її банківських даних.

Під час звернення до онлайн-сервісу система надсилає запит до банку, клієнтом якого є користувач, і отримує необхідні персональні дані — зокрема, ім’я, адресу, ІПН, паспортні відомості чи електронну пошту. Обсяг переданої інформації залежить від конкретної послуги, яку користувач хоче отримати.

На основі цих даних здійснюється підтвердження особи у цифровому середовищі. При цьому BankID має нижчий рівень захисту порівняно з електронним підписом, тому використовується переважно для доступу до послуг з низьким рівнем ризику.

Додамо, система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС. В НБУ зазначають, що попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення системи BankID у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS.