НБУ пом'якшує низку валютних обмежень: які зміни будуть впроваджені

Національний банк України (НБУ) розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Із 10 травня 2025 року запрацювали зміни до діючих валютних обмежень, зокрема збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном та запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба фінрегулятора.

Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті.

У Нацбанку зазначають, що зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок, адже операції здійснюватимуться у межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.

Пом’якшення валютних обмежень

Сьогодні почала діяти низка інших пом'якшень:

розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;

збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

дозволяються окремі валютні операції на умовах "форвард";

забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв за кордоном;

запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців.

Які валютні обмеження будуть посилені?

Кілька обмежень будуть посилені, з метою запобігання спробам обходити діючі та уникнути відпливу капіталу з країни.

Відтепер посилено наступні обмеження:

банкам заборонено завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;

впроваджено щомісячний ліміт у 500 тисяч гривень на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.

Нагадаємо, Національний банк презентував для публічного обговорення проєкт Положення щодо страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг.