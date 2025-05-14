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Новини
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НБУ отримає підтримку ЄС для вдосконалення нагляду за небанківським сектором: що відомо про проєкт

НБУ
ЄС запускає новий проєкт підтримки Національного банку.

Європейський Союз розпочав дворічний проєкт Twinning для підтримки Національного банку України у впровадженні ефективного нагляду за небанківськими фінансовими установами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про проєкт Twinning 

Проєкт Twinning з бюджетом майже 1,5 мільйона євро сприятиме Національному банку в упровадженні ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами.

Проєкт реалізується консорціумом, до якого входять органи фінансового нагляду Польщі, Литви та Іспанії, і допоможе забезпечити стабільне фінансування для післявоєнного відновлення та інтеграції України з ЄС і світовими ринками.

Реалізація проєкту покращить фінансовий нагляд в Україні за європейськими стандартами, забезпечуючи стабільність і прозорість сектору.

Проєкт сприятиме:

  • впровадженню оцінки ризиків для небанківських установ;
  • розвитку ризик-орієнтованого нагляду та оцінки цих установ;
  • розробці пруденційних вимог для небанківських фінансових груп;
  • посиленню можливостей НБУ в контексті європейської інтеграції України.

Наголошується, що небанківський сектор є важливою складовою фінансового ринку України, де зараз працює майже 900 установ. Завдання НБУ – розвинути його потенціал, зробити сектор міцним та стабільним, а також готовим до роботи в межах внутрішнього фінансового ринку ЄС.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що  Україна ставить амбітну мету — набуття членства в ЄС. НБУ працює над інтеграцією фінансового сектору до ринку ЄС, і співпраця з партнерами через проєкт Twinning буде важливою для реформування небанківського сегменту.  

Довідково:

Twinning – це інструмент ЄС для інституційної взаємодії між державними адміністраціями держав-членів ЄС та країнами-бенефіціарами та/або країнами-партнерами.

Проєкт Twinning поєднує досвід та знання установ державного сектору в державах-членах ЄС та країнах-бенефіціарах для досягнення конкретних результатів у межах спільно узгоджених проєктів Twinning.

Нагадаємо, Національний банк презентував для публічного обговорення проєкт Положення щодо страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг. 

Автор:
Ольга Опенько