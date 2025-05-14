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НБУ отримає підтримку ЄС для вдосконалення нагляду за небанківським сектором: що відомо про проєкт
Європейський Союз розпочав дворічний проєкт Twinning для підтримки Національного банку України у впровадженні ефективного нагляду за небанківськими фінансовими установами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Про проєкт Twinning
Проєкт Twinning з бюджетом майже 1,5 мільйона євро сприятиме Національному банку в упровадженні ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами.
Проєкт реалізується консорціумом, до якого входять органи фінансового нагляду Польщі, Литви та Іспанії, і допоможе забезпечити стабільне фінансування для післявоєнного відновлення та інтеграції України з ЄС і світовими ринками.
Реалізація проєкту покращить фінансовий нагляд в Україні за європейськими стандартами, забезпечуючи стабільність і прозорість сектору.
Проєкт сприятиме:
- впровадженню оцінки ризиків для небанківських установ;
- розвитку ризик-орієнтованого нагляду та оцінки цих установ;
- розробці пруденційних вимог для небанківських фінансових груп;
- посиленню можливостей НБУ в контексті європейської інтеграції України.
Наголошується, що небанківський сектор є важливою складовою фінансового ринку України, де зараз працює майже 900 установ. Завдання НБУ – розвинути його потенціал, зробити сектор міцним та стабільним, а також готовим до роботи в межах внутрішнього фінансового ринку ЄС.
Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що Україна ставить амбітну мету — набуття членства в ЄС. НБУ працює над інтеграцією фінансового сектору до ринку ЄС, і співпраця з партнерами через проєкт Twinning буде важливою для реформування небанківського сегменту.
Довідково:
Twinning – це інструмент ЄС для інституційної взаємодії між державними адміністраціями держав-членів ЄС та країнами-бенефіціарами та/або країнами-партнерами.
Проєкт Twinning поєднує досвід та знання установ державного сектору в державах-членах ЄС та країнах-бенефіціарах для досягнення конкретних результатів у межах спільно узгоджених проєктів Twinning.
Нагадаємо, Національний банк презентував для публічного обговорення проєкт Положення щодо страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг.