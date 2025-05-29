Україна та МВФ досягли домовленості щодо восьмого перегляду програми EFF: який транш отримаємо

Місія Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Києві з 20 по 27 травня у межах восьмого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF), завершила роботу.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За її підсумками Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу (SLA), що відкриває шлях до нового фінансування в розмірі близько 0,5 мільярда доларів США.

Для остаточного схвалення угоди її має затвердити Рада директорів МВФ. Очікується, що це станеться протягом найближчих тижнів. Після цього загальна сума виплат Україні в рамках чотирирічної програми сягне 10,65 мільярда доларів. Загальний обсяг програми залишається незмінним — 15,5 мільярда доларів.

Як зазначено у звіті місії, Україна демонструє високий рівень виконання зобов’язань. Станом на кінець березня всі кількісні критерії ефективності досягнуто. Також було узгоджено пакет політичних заходів і реформ, які сприятимуть зміцненню макроекономічної стабільності.

"Дякую командам МВФ, Міністерства фінансів, НБУ за ефективну та результативну співпрацю, яка продовжує зміцнювати фінансову стабільність країни та сприяти впровадженню євроінтеграційних реформ", – сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Зазначається, що програма EFF є ключовим джерелом фінансової підтримки України в умовах війни, а її стабільне виконання залишається сигналом довіри міжнародних партнерів до економічної політики уряду.

Нагадаємо, 20 травня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду у межах восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Україна наразі виконує всі кількісні показники, передбачені програмою.

Раніше повідомлялось, що Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.