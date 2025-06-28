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Правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы: есть два сценария

гривны, доллары
Правительство утвердило Бюджетную декларацию / Хвиля

Кабинет министров Украины 27 июня принял Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы — ключевой документ, определяющий основные параметры бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Его цель — обеспечить предсказуемость государственных финансов, сохраняя одновременно гибкость изменения изменений ситуации и соответствие стратегическим приоритетам государства, включая евроинтеграционный курс.

Декларация подготовлена в сотрудничестве с главными распорядителями бюджетных средств и после консультаций с Международным валютным фондом.

Она закладывает основу для формирования проекта Государственного бюджета на 2026 год и содержит общие ориентиры относительно доходов, расходов, минимальной зарплаты, прожиточного минимума и других важных показателей.

Особенность новой декларации

Особенностью новой декларации стало включение двух сценариев развития событий в Украине начиная с 2026 года. Один из них предполагает улучшение ситуации в сфере безопасности и базируется на макропрогнозе экономического и социального развития, подготовленном Министерством экономики.

Другой – учитывает возможность продолжения полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации.

В случае второго сценария предполагается, что расходы на сектор безопасности и обороны будут оставаться на уровне не ниже текущего с учетом изменений в бюджет 2025 года. Окончательное решение о выборе одного из вариантов будет принято при составлении проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год.

Правительство подчеркивает, что вне зависимости от сценария развития событий, финансирования безопасности и обороны будет оставаться неизменным приоритетом.

За январь-апрель 2025 года из общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны потратили 765,0 млрд гривен. Это 64,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Автор:
Татьяна Гойденко