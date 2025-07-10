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Пенсійна нерівність в Україні: хто отримує до 390 тисяч гривень на місяць

пенсії
Хто і чому в Україні отримує найвищі пенсії / Depositphotos

В Україні окремі категорії пенсіонерів отримують пенсії, які суттєво перевищують середні показники. Згідно з офіційною відповіддю Пенсійного фонду, найвищу пенсію — 390 тисяч гривень — отримує суддя. У топ-20 також є прокурори, народні депутати та представники інших категорій спецпенсіонерів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Найвищі пенсії в Україні

У відповідь на депутатський запит до Пенсійного фонду України оприлюднено дані про найвищі пенсійні виплати, які сьогодні отримують окремі категорії спецпенсіонерів.

Згідно з отриманою інформацією, найбільші пенсії в Україні нараховані колишнім суддям — максимальний розмір становить 390 тисяч гривень на місяць. Умовні 20 найвищих пенсій у цій категорії завершуються виплатами на рівні майже 320 тисяч гривень.

Серед інших категорій:

  • пенсії колишніх прокурорів сягають 219 та 119 тисяч гривень;
  • один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень, решта — від 21,8 до 59,8 тисяч.

Для порівняння, у представників трудових професій, зокрема у шахтарів, максимальний розмір пенсії становить близько 29 тисяч гривень.

На думку депутата, такі диспропорції у пенсійному забезпеченні потребують перегляду з точки зору соціальної справедливості. Він наголосив, що гідні пенсії повинні бути доступними для всіх громадян, які сумлінно працювали впродовж життя, а не лише для окремих категорій.

Про пенсії

Нагадаємо, за рішеннями судів Пенсійний фонд у 2025 році повинен виплатити 35 мільярдів гривень отримувачам спеціальних пенсій.

Зауважимо, законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі схвалив Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

При цьому на початку року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, будуть застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.

Автор:
Ольга Опенько