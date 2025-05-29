В Комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, наразі опинився під загрозою. Профільний Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не зміг ухвалити рішення щодо його подальшого розгляду.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроекту, рішення не було прийняте. Опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим", — наголосив депутат.

Політик заявив, що затягування процесу не змінить кінцевого результату, адже йдеться про справедливість і про необхідність вивільнення державного ресурсу для підвищення мінімальних пенсій.

Гетманцев очікує, що хоча Комітет не зміг рекомендувати до розгляду у другому читанні законопроект про ліквідацію спецпенсій прокурорів, вирішення цього питання можна чекати досить скоро, оскільки доопрацювати та розглянути його можуть вже наступного тижня, на черговому засіданні Комітету з соціальної політики.

"Чекаємо на відповідне рішення та винесення цього законопроекту до залу на друге читання. Закликаю Комітет якнайшвидше зробити це, а колег по парламенту – проголосувати за скасування цих феодальних привілеїв. Це категорична вимога людей, те, чого від нас чекає суспільство", - додав він

Раніше Delo.ua писало про те, що на початку року Кабмін обмежив аномально високі спецпенсії держслужбовців. Зокрема, для всіх держслужбовців, котрі отримували 100-200 тис. грн на місяць, будуть застосовані спеціальні обмежувальні коефіцієнти для скорочення розміру пенсій, вищих за 23 610 грн.