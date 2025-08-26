Финансирование пенсий в августе выросло на миллиард гривен

Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд. гривен. Это на один миллиард гривен больше, чем в июле (67,8 млрд. грн.).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В частности, 9,2 млрд грн поступило через АО "Укрпочта", а 59,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

Также по состоянию на 25 августа было профинансировано:

1,19 млрд грн на жилищные субсидии и льготы;

грн на жилищные субсидии и льготы; 2,58 млрд грн на страховые выплаты, из которых 1,35 млрд грн – на оплату больничных;

грн на страховые выплаты, из которых грн – на оплату больничных; 7,18 млрд грн на отдельные виды государственной помощи.

Кроме того, за август органы Пенсионного фонда предоставили 908,8 тыс. услуг гражданам, которые к ним обратились.

Какие виды помощи должен назначать и выплачивать Пенсионный фонд:

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи по уходу;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;

пособия на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Напомним, по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .