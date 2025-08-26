- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Финансирование пенсий в августе выросло на миллиард гривен
Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд. гривен. Это на один миллиард гривен больше, чем в июле (67,8 млрд. грн.).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
В частности, 9,2 млрд грн поступило через АО "Укрпочта", а 59,6 млрд грн - через уполномоченные банки.
Также по состоянию на 25 августа было профинансировано:
- 1,19 млрд грн на жилищные субсидии и льготы;
- 2,58 млрд грн на страховые выплаты, из которых 1,35 млрд грн – на оплату больничных;
- 7,18 млрд грн на отдельные виды государственной помощи.
Кроме того, за август органы Пенсионного фонда предоставили 908,8 тыс. услуг гражданам, которые к ним обратились.
Какие виды помощи должен назначать и выплачивать Пенсионный фонд:
- государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- государственной социальной помощи по уходу;
- государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;
- пособия на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Напомним, по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .