Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,44

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Финансирование пенсий в августе выросло на миллиард гривен

гривны
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд. гривен. Это на один миллиард гривен больше, чем в июле (67,8 млрд. грн.).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В частности, 9,2 млрд грн поступило через АО "Укрпочта", а 59,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

Также по состоянию на 25 августа было профинансировано:

  • 1,19 млрд грн на жилищные субсидии и льготы;
  • 2,58 млрд грн на страховые выплаты, из которых 1,35 млрд грн – на оплату больничных;
  • 7,18 млрд грн на отдельные виды государственной помощи.

Кроме того, за август органы Пенсионного фонда предоставили 908,8 тыс. услуг гражданам, которые к ним обратились.

Какие виды помощи должен назначать и выплачивать Пенсионный фонд:

  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • государственной социальной помощи по уходу;
  • государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;
  • пособия на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Напомним, по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .

Автор:
Татьяна Бессараб