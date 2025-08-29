На пенсии 4 тысячи судей в месяц тратится 440 млн грн из бюджета — Гетманцев

Украинская пенсионная система требует изменений из-за высоких выплат для отдельных категорий пенсионеров, ведь на 4 тысячи судей государство тратит в месяц на пенсии 440 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость реформирования пенсионной системы Украины из-за ее несправедливости.

Простые цифры статистики

"Еще больше убеждаешься в этой несправедливости, когда углубляешься в простые цифры статистики. Если на 4 тысячи судей мы тратим в месяц на пенсии 440 миллионов гривен, то такую же сумму мы тратим на 120 тысяч пенсионеров педагогов и медиков", - подчеркнул Гетманцев.

По его словам, если обычный человек для того, чтобы выйти на пенсию, должен достичь трудового стажа в 32 года, то судьям нужно только 20 лет в должности, а прокурорам – 15 лет.

Обычный человек может уйти на пенсию по достижении 60 лет, а возраст выхода прокуроров – 46 лет, судей – 55 лет.

"Если обычный человек получает пенсию в среднем в 30% от своего заработка, а сейчас даже меньше этого, то прокурор или судья получает 50-70% от своей заработной платы", - отметил нардеп.

Он добавил, что к тому же, если пенсии обычных граждан просто индексируются по формуле, также нуждающейся в совершенствовании, то специальные пенсии перечисляются в связи с увеличением денежного содержания тех или иных должностных лиц.

"Это не соответствует ни конституционным гарантиям справедливости, ни равенству пенсионного обеспечения. Пенсионная реформа назрела давно – как солидарной, так и накопительной системы. Пора наконец-то ликвидировать пенсионную несправедливость", - констатировал Гетманцев.

Ранее Delo.ua писало о том, что Гетманцев предлагает повысить минимальную пенсию до 4000 грн. Для этого нужно дополнительно обнаружить около 2,2 миллиарда гривен в месяц.

Аномальные спецпенсии

Заметим, что примерно каждому пятому пенсионеру пенсии начисляются по специальному закону.

Также для специальных пенсионных систем применяется отдельная формула начисления выплат, гораздо более привилегированная по сравнению с обычной пенсионной. Общим пенсионным законом коэффициент замещения (доля покрываемой пенсионной выплатой заработной платы) должен составлять не менее 40%. К примеру, у шахтеров это 80%, у силовиков – 65%, у прокуроров – 60%, у судей – 50%. Иногда фактические коэффициенты могут превышать и 100%. В качестве примера есть решение судов, по которым прокурор при заработной плате в 13 тыс. грн получил пенсию в 97 тыс. грн.

Напомним, по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .

Заметим, законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, одобрил Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

При этом в начале года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, будут применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.