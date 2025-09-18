Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пенсії зростатимуть однаково: Кабмін схвалив єдиний механізм підвищення пенсійних виплат

пенсія
Пенсії зростатимуть за новими правилами / Depositphotos

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який встановлює єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Законопроєкт пропонує покращити механізм індексації пенсій, забезпечивши єдиний підхід до їх перерахунку. Це стосується пенсіонерів, які отримують виплати за "спеціальними" законами.

Пропонується проводити таким особам індексації пенсій на загальних умовах, незалежно від зміни заробітної плати (доходу)/грошового забезпечення.

Також пропонується переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним для осіб, які зараз проходять військову службу та беруть участь у бойових діях та після звільнення зі служби.

Законопроєкт також встановлює розмір пенсії до виплати після проведення боргів з неї на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов.

Згідно з документом, після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету України на 2026 рік передбачено збільшення видатків на пенсійне забезпечення до 251,3 млрд грн, що на 14,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році. 

Автор:
Тетяна Бесараб