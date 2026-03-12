Найбільші пенсії отримують колишні судді - $2460 на місяць: дослідження

В Україні станом на початок 2026 року в структурі пенсійних виплат спостерігається колосальний розрив, де абсолютними лідерами за рівнем забезпечення залишаються колишні судді.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані KSE Institute.

У той час як середні виплати для більшості категорій громадян, включаючи пенсії за віком, інвалідністю чи вислугою років військовослужбовців, ледве перевищують позначку у 130–280 доларів, середня пенсія суддів сягає вражаючих 2 459 доларів.

Цей показник майже у двадцять разів перевищує виплати звичайних пенсіонерів за віком (135 доларів) та у десятки разів випереджає соціальні пенсії, які є найнижчими і становлять лише 64 долари.

Інфографіка: KSE Institute

За даними дослідження, більше половини пенсіонерів отримують пенсії, що принаймні вдвічі нижчі за фактичний мінімальний прожитковий мінімум.

Середня пенсія залишилася незмінною на рівні 104 доларів, мінімальна пенсія залишилася на рівні 57 доларів, що значно нижче за фактичний прожитковий мінімум (228 доларів), що збільшило розрив між пенсійними доходами та базовими життєвими потребами.

У 2025 році зростання пенсій залишалося нерівномірним за видами виплат і значною мірою відображало наслідки війни.

Найшвидше зростання спостерігалося у пенсіях по інвалідності (+9,7%) та пенсіях по втраті годувальника (+5,7%), що було зумовлено переважно індексацією.

Пенсійне забезпечення суддів

Згідно з даними Пенсійного фонду України, суддя у відставці, який не досяг встановленого пенсійного віку, отримує щомісячне довічне грошове утримання.

Після досягнення зазначеного віку за ним зберігається право на вибір – отримання щомісячного довічного грошового утримання або пенсії на загальних умовах.

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 % суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.

За кожний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2 % грошового утримання судді.

У разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання.

Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), отримуваного суддею після виходу у відставку.

Як повідомляв голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, в Україні середній розмір пенсійних виплат суддям становить 107 000 грн, водночас 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн.

Найбільша пенсія серед суддів — 390 тисяч гривень. Хто саме її отримує — наразі невідомо.

"Різниця між мінімальною і максимальною пенсіями — не 2 рази, не 3 рази і не 10 разів, а 165 разів. Так не може бути, принаймні в солідарній пенсійній системі", — написав Гетманцев.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі грн пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні — 2 361 грн.