Каждый пятый пенсионер в Украине получает спецпенсию — Минсоцполитики

Приблизительно каждому пятому пенсионеру пенсии начисляются по специальному закону. Данный режим начисления выплат остается действующим в шести сферах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила первая заместитель министра социальной политики Дария Марчак, передает "Укринформ".

По ее словам, сегодня ориентировочно каждый пятый пенсионер – человек со специальной пенсией.

Особенности спецпенсий

Чиновница пояснила, что в Украине насчитывается 11 разных законов, регулирующих назначение пенсионных выплат. Часть из них уже утратили силу, например, закон о государственной службе, о Национальном банке, о СМИ и т.д. Эти специальные системы уже интегрированы в общую пенсионную систему.

"Но остаются шесть больших сфер, где хранятся специальные пенсионные системы. Это, в частности, шахтеры, прокуратура, судьи, чернобыльское законодательство и самая большая категория – это лица, уволенные с военной службы", – отметила Марчак.

Она уточнила, что специальными законодательными нормами предусмотрено несколько важных отличий назначения таких пенсии. Во-первых, речь идет о более раннем льготном праве выхода на отдых. По некоторым законам такое право наступает, например, уже в 45 лет, а в некоторых случаях в возрасте до 40 лет.

"Самое плохое, на мой взгляд, следствие таких норм – это то, что мы вымываем с рынка труда значительное количество людей трудоспособного возраста. Сегодня у нас большой дефицит на рынке труда, не закрываемый текущими кандидатами. И льготный возраст выхода на пенсию – это одна из тех сфер, где есть потенциал для уменьшения этого дефицита", – убеждена Марчак.

Она добавила, что специальными пенсионными системами предусмотрена обязательность стажа в 20-25 лет.

При заработной плате 13 тыс. грн получить пенсию в 97 тыс. грн

Также для специальных пенсионных систем применяется отдельная формула начисления выплат, гораздо более привилегированная по сравнению с обычной пенсионной. Марчак подчеркнула, что общим пенсионным законом коэффициент замещения (доля покрываемой пенсионной выплатой заработной платы) должен составлять не менее 40%. К примеру, у шахтеров это 80%, у силовиков – 65%, у прокуроров – 60%, у судей – 50%. Иногда фактические коэффициенты могут превышать и 100%. Марчак привела пример решения судов, согласно которым прокурор при заработной плате в 13 тыс. грн получил пенсию в 97 тыс. грн.

Замминистра проинформировала, что сегодня Министерство соцполитики совместно с профильным комитетом работают над реформированием системы спецпенсий. В частности, предлагается ввести отдельные профессиональные системы, повышенные выплаты, в которых будут обеспечены повышенными размерами взносов в них.

Напомним, по решениям судов Пенсионный фонд в 2025 году должен выплатить 35 миллиардов гривен получателям специальных пенсий .

Заметим, законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, одобрил Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

При этом в начале года Кабмин ограничил аномально высокие спецпенсии госслужащих. В частности, для всех госслужащих, получавших 100-200 тыс. грн в месяц, будут применены специальные ограничительные коэффициенты для сокращения размера пенсий выше 23 610 грн.