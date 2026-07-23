Украинские издательства потеряли 1,5 млн книг за месяц из-за обстрелов

Из-за российских обстрелов в июле текущего года было уничтожено около 1,5 млн книг украинских издательств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила генеральный директор издательства "Виват" Юлия Орлова.

Атаки привели к разрушению складов с готовой продукцией, что стало значительным уроном для издательской отрасли. Уничтоженные запасы включали книги разных издательств, теперь вынуждены восстанавливать утраченные ресурсы.

Представители книжного рынка отмечают, что такие удары наносят ущерб не только отдельным компаниям, но и всей украинской издательской сфере, которая продолжает работать, несмотря на вызовы войны.

Обстрелы издательств и типографий

Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередной российской атаки на Киев был полностью разрушен центральный состав логистического комплекса Denka Logistics, который являлся одним из ключевых партнеров издательства BookChef.

Из-за разрушения логистического объекта издательство потеряло большую часть запасов готовой продукции - около 800 тысяч экземпляров книг. Издательство работает над восстановлением логистических процессов и возвращением к стабильной работе.

Также в результате массированного российского удара по Киеву поврежден состав книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".

Добавим, ранее во время массированной атаки РФ на Киев получила повреждения типография "От А до Я" - одна из крупнейших типографий Украины. В помещение предприятия попал дрон-камикадзе Shahed, в результате чего были повреждены стены и выбиты окна. Работники типографии не пострадали, а предприятие продолжило работу.