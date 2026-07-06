Атака России на Киев повредила студию "5 канала": вещание остановлено

Массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля повредил офис и студию "5 канала".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что никто из работников не пострадал. Помещения подверглись значительным разрушениям. Поврежденная студия. Уничтожена часть съемочной техники и разбиты рабочие места в редакции.

Из-за последствий атаки "5 канал" не может оперативно возобновить вещание в телевизионном эфире, но продолжит вещание в Youtube.

Там напомнили, что предварительная атака, в которой пострадал канал, произошла 10 июля 2025 года.

"Рабочее место. Эфирные часы мои должны быть за этим столом сегодня с 12-ти. Офис "5 канала" — атакован во второй раз. Ровно год назад, 10 июля, к нам уже прилетало ", — написала телеведущая Анна Мирошниченко.

Атака на Киев и Киевщину 6 июля

В ночь на 6 июля россияне совершили массированный ракетный обстрел Киева.

Наибольшие разрушения в Подольском районе - там попадание ракеты в жилую девятиэтажку разрушило с пятого по девятый этаж.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве 11 человек погибли. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе, трое детей.

На Киевщине из-за российской атаки ранены и погибли, последствия ударов зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах области. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. Городской совет Вишневого призвал жителей и местные предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице.