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Атака России на Киев повредила студию "5 канала": вещание остановлено
Массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля повредил офис и студию "5 канала".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Отмечается, что никто из работников не пострадал. Помещения подверглись значительным разрушениям. Поврежденная студия. Уничтожена часть съемочной техники и разбиты рабочие места в редакции.
Из-за последствий атаки "5 канал" не может оперативно возобновить вещание в телевизионном эфире, но продолжит вещание в Youtube.
Там напомнили, что предварительная атака, в которой пострадал канал, произошла 10 июля 2025 года.
"Рабочее место. Эфирные часы мои должны быть за этим столом сегодня с 12-ти. Офис "5 канала" — атакован во второй раз. Ровно год назад, 10 июля, к нам уже прилетало ", — написала телеведущая Анна Мирошниченко.
Атака на Киев и Киевщину 6 июля
В ночь на 6 июля россияне совершили массированный ракетный обстрел Киева.
Наибольшие разрушения в Подольском районе - там попадание ракеты в жилую девятиэтажку разрушило с пятого по девятый этаж.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве 11 человек погибли. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе, трое детей.
На Киевщине из-за российской атаки ранены и погибли, последствия ударов зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах области. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. Городской совет Вишневого призвал жителей и местные предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице.