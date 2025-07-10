Удар РФ по Киеву: поврежден офис "5 канала", вещание временно приостановили (ФОТО, ВИДЕО)

В результате ночной массированной атаки на Киев значительные повреждения получил офис "5 канала". Есть разрушение в студии. Также уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте "5 канала".

Отмечается, что находившиеся в помещении работники во время ночной смены не пострадали.

Есть разрушение в студии, уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места.

Из-за последствий атаки "5 канал" приостановил вещание в телевизионном эфире и в YouTube.

Руководство канала надеется возобновить вещание около 13:00.

Киев страдал от комбинированной массированной атаки 10 июля

В ночь на 10 июля российская армия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Зафиксированы повреждения в жилых и нежилых зданиях в разных районах столицы.

Из-за вражеских ударов двое гражданских погибли и четырнадцать получили ранения и травмы.