В Харькове из-за атаки РФ уничтожено 8 млн книг

В результате российской атаки 1 августа в Харькове повреждены автоматизированный логистический центр корпорации "RNK-Утро" и дистрибуционный центр "КнигоЛенда". По предварительным оценкам, уничтожено около 8 млн книг, в том числе школьные учебники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на основателя "Ранок" Виктора Круглова.

По его словам, это самая большая потеря книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.

Пожар на объектах локализован, однако на момент сообщения его еще не ликвидировали полностью.

Компании придется восстанавливать миллионы экземпляров книг и учебной литературы. Точный перечень уничтоженных изданий и оценка убытков пока не обнародованы.

Сайт издательства уже работает по резервному составу, однако доступный ассортимент остается ограниченным. В "Ранок" заявили, что планируют перепечатать утраченные издания.

Напомним, из-за российских обстрелов в июле было уничтожено около 1,5 млн книг украинских издательств.