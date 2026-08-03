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В Харькове из-за атаки РФ уничтожено 8 млн книг
В результате российской атаки 1 августа в Харькове повреждены автоматизированный логистический центр корпорации "RNK-Утро" и дистрибуционный центр "КнигоЛенда". По предварительным оценкам, уничтожено около 8 млн книг, в том числе школьные учебники.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на основателя "Ранок" Виктора Круглова.
По его словам, это самая большая потеря книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.
Пожар на объектах локализован, однако на момент сообщения его еще не ликвидировали полностью.
Компании придется восстанавливать миллионы экземпляров книг и учебной литературы. Точный перечень уничтоженных изданий и оценка убытков пока не обнародованы.
Сайт издательства уже работает по резервному составу, однако доступный ассортимент остается ограниченным. В "Ранок" заявили, что планируют перепечатать утраченные издания.
Напомним, из-за российских обстрелов в июле было уничтожено около 1,5 млн книг украинских издательств.