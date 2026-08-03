Ни одного соглашения за неделю: украинские атаки в Черном море сократили экспорт угля из РФ

Атаки ВСУ на российские объекты в Черном море и отказ международных компаний страховать суда повлекли за собой дефицит флота для вывоза угля из РФ. Количество доступных балкеров в регионе упало на 28% в год, из-за чего экспортеры неделями не могут заключить ни одного соглашения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The Moscow Times.

По состоянию на 26 июля количество судов для перевозки топлива уменьшилось на 21% по сравнению с июнем и на 28% по сравнению с июлем прошлого года. По данным Центра ценовых индексов, в регионе продолжали работать 97 балкеров.

Причиной дефицита стал отказ страховых компаний оформлять страховки для судов, входящих в Азово-Черноморский бассейн. Поэтому средне- и крупнотоннажные балкеры переходят в другие акватории, а малотоннажные суда отправлены в холодный отстой.

Остановка сделок и влияние на экспорт

За неимением транспорта российские экспортеры в течение недели не заключили никакого соглашения по продаже угля в Черном море. Одновременно сократилось количество судов в Японском море. С учетом роста спроса на российские угли в Южной Корее это привело к удорожанию перевозки судами Panamax (80 тыс. тонн) из порта Восточный на 5–10% за неделю в зависимости от маршрута.

"Сокращение доступности судов может привести к росту цен на российские угли для покупателей на $10–15 за тонну. Однако опережающий рост стоимости фрахта ударит по рентабельности российских экспортеров, кроме того, могут сократиться объемы экспорта угля", – сказал советник управляющего фондом "Индустриальный код" Максим.

Несмотря на проблемы с логистикой, по данным аналитической компании Kpler, по итогам июля морской экспорт угля из России вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,9% по сравнению с июнем, составив 11,45 миллиона тонн.

Удары ВСУ по морской логистике РФ

24 июля Россия объявила свою исключительную экономическую зону в Черном море опасной для судоходства, предупредив об угрозе атак беспилотников. Такое решение приняли после серии ударов ВСУ по связанным с РФ судам, среди которых были танкеры и корабли, заходившие в российские порты.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 8 по 20 июля в Черном и Азовском морях были атакованы по меньшей мере 124 судна, связанных с Россией. Среди них, по данным украинской стороны, 89 – танкеры.

В частности, украинские силы в ночь на 15 июля 2026 года совершили масштабную атаку на российскую морскую логистику в Черном море, поразив 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир. Эта успешная операция стала продолжением серии ударов в Азовском море и является частью стратегии Киева по блокированию экспорта топлива, финансируемого военным бюджетом Кремля.