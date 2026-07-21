После ударов украинских дронов российский олигарх продал судоходную компанию, работающую в Азовском море

Российский миллиардер Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding на фоне атак украинских дронов продал судоходную компанию, работающую в Азовском море.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Владелец одного из крупнейших меткомбинатов РФ продал компанию

Компания "Волжское пароходство", принадлежащее Лисину, эксплуатирует небольшие балкеры, перевозящие зерно, металл и уголь из Волги и Дона в Азовское и Черное море. Ее купили компании, связанные с группой сельскохозяйственной логистики Demetra.

Спикер Demetra заявил, что сама Demetra Holding не покупала "Волжское пароходство", но отказался предоставить дополнительные подробности.

"Demetra Holding не рассматривала возможность приобретения этого актива", – заявил спикер.

Годовой объем грузов "Волжского пароходства" превышает 15 миллионов метрических тонн.

"Деметра", обслуживающая прибыльную торговлю зерном с основными клиентами России на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, стала доминирующим игроком в секторе сельскохозяйственной логистики.

Кто такой Лисин

Лисин является владельцем одного из крупнейших металлургических комбинатов России – НЛМК. Не попавший под санкции Запада комбинат после полномасштабного вторжения России в Украину продолжил выполнять государственные заказы для оборонной отрасли.

Сам Лисин из-за спада в российской металлургической отрасли в 2025 году опустился с третьего на шестое место в рейтинге самых богатых россиян (по сравнению с 2024 годом).

Напомним, Россия временно остановила судоходство через Дон-Азовский канал, соединяющий реку Дон с Азовским морем. Решение было принято после украинской атаки на 13 российских судов в Азовском море, среди которых были 10 танкеров.