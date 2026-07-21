Після ударів українських дронів російський олігарх продав судноплавну компанію, яка працює в Азовському морі

Російський мільярдер Володимир Лісін, власник Новолипецького металургійного комбінату і транспортно-логістичного холдингу Universal Cargo Logistics Holding на тлі атак українських дронів продав судноплавну компанію, що працює в Азовському морі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Власник одного з найбільших меткомбінатів РФ продав компанію

Компанія "Волзьке пароплавство", яке належить Лісіну, експлуатує невеликі балкери, що перевозять зерно, метал та вугілля з Волги та Дону до Азовського та Чорного морів. Її купили компанії, пов’язані з групою сільськогосподарської логістики Demetra.

Речник Demetra заявив, що сама Demetra Holding не купувала"Волзьке пароплавство", але відмовився надати додаткові подробиці.

"Demetra Holding не розглядала можливість придбання цього активу", – заявив речник.

Річний обсяг вантажів "Волзького пароплавства" перевищує 15 мільйонів метричних тонн.

"Деметра", яка обслуговує прибуткову торгівлю зерном з основними клієнтами Росії на Близькому Сході, в Африці та Азії, стала домінуючим гравцем у секторі сільськогосподарської логістики.

Хто такий Лісін

Лісін є власником одного з найбільших металургійних комбінатів Росії – НЛМК. Комбінат, який не потрапив під санкції Заходу, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив виконувати державні замовлення для оборонної галузі.

Сам Лісін через спад у російській металургійній галузі у 2025 році опустився з третього на шосте місце в рейтингу найбагатших росіян (порівняно з 2024 роком).

Нагадаємо, Росія тимчасово зупинила судноплавство через Дон-Азовський канал, який з'єднує річку Дон з Азовським морем. Рішення ухвалили після української атаки на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких були 10 танкерів.