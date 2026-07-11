Росія перекрила судноплавство через Азовське море після українських атак

Росія тимчасово зупинила судноплавство через Дон-Азовський канал, який з'єднує річку Дон з Азовським морем. Рішення ухвалили після української атаки на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких були 10 танкерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними трьох джерел агентства у галузі експорту зерна, Росія тимчасово призупинила рух через канал 10 липня. Один зі співрозмовників повідомив, що російські прикордонники попередили судноплавні компанії: з 18:10 за місцевим часом запити на прохід через Керченську протоку не прийматимуться.

Керченська протока з'єднує Азовське і Чорне моря. У повідомленні, яке отримали судноплавні компанії, не вказано, коли заборону можуть скасувати.

Обмеження може вплинути на російський зерновий експорт. За оцінками ринкових аналітиків, через Азовське море проходить до чверті експорту пшениці з Росії, яка є найбільшим світовим експортером цієї культури.

Уздовж Азовського моря розташовані ключові зернові регіони Росії — Ростовська область і Краснодарський край. Також у Керченській протоці розташований другий за величиною російський порт у Чорноморському регіоні.

На тлі повідомлень про можливе закриття судноплавства через Азовське море ціна на пшеницю на біржі Euronext 10 липня зросла до 4% і досягла шеститижневого максимуму.

Reuters зазначає, що Чорне море залишається важливим маршрутом експорту зерна як для України, так і для Росії. Попри війну, серйозних перебоїв у торгівлі зерном у цьому регіоні досі не було.

Зауважимо, раніше delo.ua писало, що удари морських дронів СБУ Sea Baby по тіньовому флоту РФ дають Україні нові козирі у міжнародних перемовинах.

Окрім цього, Україна вважає законними удари по танкерах російського "тіньового флоту", оскільки такі судна використовуються для перевезення енергоресурсів і фінансування війни РФ. За оцінками експертів, за останній рік Україна уразила близько десятка суден цього флоту.