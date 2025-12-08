Запланована подія 2

Танкери "тіньового флоту" під ударом: страхування в Чорному морі зросло втричі

Нафтовий танкер продуктів Чорному морі
Страхування в Чорному морі подорожчало втричі / Depositphotos

Вартість страхування суден, які працюють у Чорному морі, зросла втричі за останній місяць і, ймовірно, продовжить підвищуватися. Це відбувається через посилення атак України на російську портову інфраструктуру та танкери "тіньового флоту".

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.  

За словами страхових брокерів, ціни на страхування від військових ризиків піднялися з 0,25–0,3% до 0,5–0,75% від вартості судна. Це критична зона для транспортування нафти та зерна.

Найбільше зростання ставок спостерігається в російських районах Чорного моря, що межують з Україною, Грузією та Туреччиною. 

Головною причиною такого різкого зростання FT називає активізація атак України на кораблі та портову інфраструктуру Росії. Зокрема, йдеться про удари по російському порту Новоросійськ.

Також Збройні Сили України нещодавно атакували танкери "тіньового флоту" — судна, які Москва використовує для обходу західних санкцій. Удари по танкерах, які займаються торгівлею з Росією, стурбували власників суден, які побоюються, що цілями можуть стати навіть ті, хто здійснює законну торгівлю.  

Найбільш різкий стрибок цін на страхування торкнувся танкерів та балкерів, пов’язаних із Росією.

Один з найбільших кредиторів у Бешикташі припинив усі рейси, пов'язані з РФ, після того, як його турецький нафтовий танкер був пошкоджений біля узбережжя Сенегалу.

Брокери прогнозують подальшу ескалацію ситуації, оскільки Росія, ймовірно, посилить свої дії у відповідь на атаки. Це додає невизначеності на ринку морських перевезень.

Нагадаємо, що загальний обсяг поставок нафти морським транспортом у листопаді 2025 року різко скоротився на 850 тисяч барелів на день і досяг приблизно 41,4 мільйона барелів на день.

Основними причинами стали значне падіння експорту з російських портів у Чорному морі та скорочення поставок із портів США в Мексиканській затоці.

Додамо, що світові ціни на нафту помірно зростають, але залишаються відносно низькими. Тим часом ціни на бензин та дизель в Україні стабілізувались після стрімкого зростання у листопаді. 

Автор:
Тетяна Бесараб