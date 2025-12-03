Запланована подія 2

Світовий морський експорт нафти скоротився на 850 тисяч барелів на день – Bloomberg

нафтові танкери
Морський експорт нафти в листопаді досяг мінімуму / Depositphotos

Загальний обсяг поставок нафти морським транспортом у листопаді 2025 року різко скоротився.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними відстеження танкерів, загальний обсяг поставок зменшився на 850 тисяч барелів на день і досяг приблизно 41,4 мільйона барелів на день.

Основними причинами стали значне падіння експорту з російських портів у Чорному морі та скорочення поставок із портів США в Мексиканській затоці.

Удари по Новоросійську

Ключовим чинником падіння експорту в Чорноморському регіоні стало посилення атак на російську нафтову інфраструктуру. Протягом листопада атаки українських дронів на два нафтові порти в Новоросійську призвели до серйозних перебоїв у роботі.

Наприкінці місяця атаки спричинили серйозні пошкодження причалу терміналу КТК (Каспійський трубопровідний консорціум), який переважно обробляє нафту з Казахстану. Сумарно обидва об'єкти зазнали скорочення видобутку на 343 тисячі барелів на день.

Через пошкодження та перебої, завантаження деяких листопадових вантажів було перенесено на грудень.

Глобальні зміни поставок

  • Витік нафти з Мексиканської затоки США зменшується на 620 000 барелів на день.
  • Ірак скоротився на 162 000 барелів на день.
  • ОАЕ, Венесуела та Кувейт зросли на понад 100 000 барелів на день.

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Водночас європейський ринок все ще шукає альтернативу російській сировині. Це сприяє зростанню цін на пальне в Україні. Проте, українські мережі АЗС навряд чи підійматимуть ціни на стелах напередодні "Чорної п'ятниці".

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили рости, хоча й дещо здешевшали в другій половині тижня. Станом на вечір п'ятниці 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна дизпалива в країні зросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л. 

Автор:
Тетяна Бесараб