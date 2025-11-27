Аналітики не очікують, що мирний план Трампа швидко поверне російську нафту на світові ринки

Нафтові трейдери та аналітики не поспішають робити ставки на те, що мирний план для України, який просуває президент США Дональд Трамп, призведе до значних і негайних змін у постачанні російської нафти на світові ринки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Опитані Bloomberg фахівці переважно не очікують швидкої угоди, або ж прогнозують, що навіть у разі її укладення знадобиться час, щоб збільшити потік російських барелів.

Чому ринок не обвалився

Скептичне ставлення ринку пояснює, чому ціни на нафту не обвалилися після заяв про можливе повернення російських барелів. Зокрема, ф'ючерси на Brent торгуються трохи вище $60, що є вищим за рівень до санкцій проти ключових виробників, таких як "Роснефть" і "Лукойл".

Трейдери називають дві основні причини для обережності: складнощі зі скасуванням санкцій проти Росії та ймовірне постійне небажання європейських покупців відновлювати співпрацю.

"Якщо ми почнемо скасовувати ці санкції, бо Трамп думає, що досягає угоди, це справді змінить ринок. Але поки що ринок чекає на реальні докази", – заявила в інтерв’ю Bloomberg Надя Мартін Вігген, директор Svelland Capital.

Зміна маршрутів та атаки на НПЗ

З початку повномасштабного вторгнення російські барелі, що перебувають під санкціями, були перенаправлені до таких країн, як Індія, Китай та Туреччина. Вантажі сирої нафти, які раніше плавали лише кілька днів через Балтійське море, тепер тижнями прямують до нових покупців.

Крім того, постачання, особливо палива, як-от дизельне, скоротилося через удари України по російських нафтопереробних заводах. Ці фактори утримують ціни на нафту у відносно вузькому діапазоні з початку жовтня.

Аналітики зазначають, що мирна угода все ж може вплинути на ціни. Вона може заспокоїти деяких покупців, які побоюються санкцій за співпрацю з Росією, а також призведе до припинення атак України на ворожі НПЗ, що обмежить експорт палива з Москви.

Goldman Sachs Group Inc. прогнозує, що хоча угода не очікується, вона потенційно може знизити ціну на нафту на $5 за барель.

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Цей крок, який вже призвів до зростання світових цін на нафту, особливо гостро поставив питання для Угорщини та Словаччини, які є найбільшими в ЄС споживачами російської нафти після отримання винятків з-під європейських обмежень.

Водночас європейський ринок все ще шукає альтернативу російській сировині. Це сприяє зростанню цін на пальне в Україні. Проте, українські мережі АЗС навряд чи підійматимуть ціни на стелах напередодні "Чорної п'ятниці".

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили рости, хоча й дещо здешевшали в другій половині тижня. Станом на вечір п'ятниці 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна дизпалива в країні зросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л.