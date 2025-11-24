Нафта дешевшає через новини про мирний план США: якими будуть ціни на українських АЗС

Після розголосу інформації про те, що США передали Україні мирний план та очікують від неї його погодження до 27 листопада, світові ціни на нафту знизились. Водночас європейський ринок все ще шукає альтернативу російській сировині. Це сприяє зростанню цін на пальне в Україні. Проте, українські мережі АЗС навряд чи підійматимуть ціни на стелах напередодні "Чорної п'ятниці".

Трейдери очікують, що мирна угода між Україною та Росією стимулюватиме збільшення експорту останньою сирої нафти. За даними міністерства енергетики США у 2024 році РФ була другим у світі виробником сирої нафти. Також ринок доволі скептично відреагував на американські санкції проти російських компаній "Лукойл" та "Роснєфть", що почали діяти 21 листопада.

Станом на вечір п'ятниці 21 листопада порівняно з попереднім днем грудневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,82 за барель або на 1,29% до $62,56 за барель, а грудневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшились на $0,94 або на 1,59% до $58,06 за барель. Протягом тижня нафта обидвох марок впала в ціні приблизно на 3%.

На котирування також тиснуло зміцнення долара, який досяг шестимісячного максимуму стосовно інших валют. Це робить нафту, яка торгується за долари, менш доступною для покупців у всьому світі. Також кілька посадовців ФРС США (виконує в США функцію Центрального банка) зробили заяви про те, що ключова ставка поки залишатиметься незмінною. Зниження ключової ставки могло б стимулювати економічну активність в США та збільшити попит на нафту.

Мережі АЗС готуються "Чорної п'ятниці"

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили рости, хоча й дещо здешевшали в другій половині тижня. Станом на вечір п'ятниці 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна дизпалива в країні зросла на 20 коп./л до 52,3 грн/л. Водночас порівняно з середою 19 листопада ціна знизилась на 44 коп./л.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі 21 листопада порівняно з попереднім днем знизились на $28,60/т до $709,40/т. На валютному ринку курс гривні змінився нерівномірно: долар за даними НБУ подорожчав на 5 коп. до 42,15 грн, тоді як євро знизилося на 28 коп. до 48,52 грн. Контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті на минулому тижні також виріс. Станом на 21 листопада порівняно з 14 листопада середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 53 коп./л до 50,34 грн/л. Порівняно з 19 листопада ціна зросла на 11 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні в четвер 20 листопада знизились на 1,5-3,2%. У портах північно-західної Європи котирування знизились на $24/т, до $713-729/т, а в Середземномор’ї — на $11-12/т, до $702-720/т.

На АЗС дизель також дорожчав. Лише за 20-21 листопада середня ціна дизпалива зросла на 11 коп./л. Ціни на стелах підіймали "БРСМ-Нафта", Avantage7, Chipo, Prime, Motto, Neftek і інших локальні оператори. Тоді як ціни на бензин залишалися майже незмінними. Станом на 21 листопада порівняно з 14 листопада середня ціна дизпалива на АЗС зросла на 91 коп./л до 58,92 грн/л, а середня ціна бензину А-95 зросла на 3 коп./л до 59,1 грн/л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна на цьому тижні не варто очікувати суттєвих змін на стелах АЗС . Мережі готуватимуться до "Чорної п'ятниці", в рамках якої вони пропонуватимуть клієнтам щедрі знижки. Торік знижки на бензин та дизпальне могли складати 5-7 грн/л від ціни на стелі.

Після "Чорної п'ятниці", ми чекаємо що висхідний тренд на паливному ринку продовжиться. Санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті" набули чинності в п'ятницю, а країни ЄС поки не встигли диверсифікувати постачання нафти. Тож котирування ще ростимуть Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, оскільки основним джерелом нафтопродуктів для України є ЄС, висхідний тренд на європейському ринку позначиться й на українському ринку.

Ринок газу очікує збільшення активності зерносушарок напередодні зими

За даними "Нафторинку" на минулому тижні гуртові ціни на пропан-бутан помірно зросли. Станом на 21 листопада порівняно з 19 листопада ціна LPG доставкою по Україні зросла на 449 грн/т до 5 204 грн/т. Зростання цін охопило більшість регіонів та було зумовлено, ти що великий трейдер "Полтава Газтрейд" підняв прайс на 450-1 050 грн/т (залежно від області).

Середня гуртова ціна газу самовивозом зросла на 150 грн/т, досягнувши 54 974 грн/т. Зростання цін спостерігалося у Західних та деяких Центральних регіонах.

19 листопада на торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 115 т скрапленого газу внутрішнього видобутку реалізували за 56 300 грн/т, що на 400 грн/т дешевше, ніж на попередніх торгах 17 листопада. Тенденція до зниження продовжилася 20 листопада, коли 76 т було продано на 100 грн/т дешевше. Натомість уже 21 листопада ціна 38 т зросла, склавши 56 500 грн/т (з ПДВ).

На АЗС газ на минулому тижні теж здорожчав. Станом на вечір п'ятницю 21 листопада порівняно з 14 листопада середня ціна пропан-бутану на українських АЗС виросла на 20 коп./л до 34,45 грн/л. Мережі ОККО, WOG та UPG підвищили ціну LPG на 1 грн/л до 3 грн/л. Також приріст відбувся в AMIC, "БРСМ-Нафта", Chipo та ін.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, ринок зараз на цьому тижні очікує збільшення активності зерносушарок, що підтримає споживання газу. Але вже на початку грудня цей тренд піде на спад і ринок стане профіцитним. На цьому тижні гуртові ціни зупинять зростати, а роздріб має потенціал до росту ще на 20-30 коп./л. Водночас з огляду на те, що мережі готуються до чорної п'ятниці є велика ймовірність, що ціни на цьому тижні залишатимуться незмінними.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 36,99 WOG 61,99 61,99 36,98 Socar 61,99 61,99 36,98 Motto 58,49 57,99 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 33,49

Дані: застосунки мереж АЗС.