"Чорна п'ятниця" на АЗС: де найдешевше заправитись

У цьому році "чорна п'ятниця" на ринку пального пройде на хвилі запеклої маркетингової боротьби. Через зниження обсягів реалізації пального, мережі АЗС розпочали запеклу маркетингову боротьбу ще наприкінці жовтня. Тож не дивно, що частина операторів АЗС розпочала акційні програми ще 22 листопада , а протягом тижня маркетингова боротьба лише посилилась.

За оцінкою директора зі стратегічного розвитку мережі "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука через щедрі акції, попит на пальне вже перші дні знижок зріс на 20% і така тенденція ймовірно продовжиться на вихідних.

"Щедрі знижки мотивують клієнтів заправляти повні баки, що відображається у позитивній динаміці. Проте варто зазначити, що такі акції насамперед спрямовані на підтримку наших постійних клієнтів, аби вони залишалися з нами, а не обирали інші мережі", - каже Мельничук.

А засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначає, що через знижки водії намагаються заправитись заздалегідь, тож збільшений попит на цьому тижні означатиме зниження реалізації пального на наступному.

Які знижки на АЗС у "чорну п'ятницю"

Частина великих операторів не дочекавшись останньої п'ятниці листопада. Мережа АЗС Ukrnafta з 22 по 28 листопада організувала акцію, яка дозволяла споживачам придбати бензин та дизпаливо зі знижкою:

на бензин та дизель до 7 грн/л від ціни на стелі;

на автогаз до 4 грн від ціни на стелі;

З 29 листопада по 1 грудня Ukrnafta запровадила єдину ціну для всіх видів бензину та дизпалива в 49,94 грн/л (знижка на бензин 5-7 грн/л від стели, на дизель 1,05 грн/л від стели), тоді як ціна на автогаз склала 32,94 (знижка 1,55 грн/ від стели). В мережі зазначили, що в результаті акційних пропозицій обсяги реалізації пального зросли на 10%.

Зачна частина великих ритейлерів розпочали акції до "чорної п'ятниці" у середу 27 листопада. Мережі АЗС OKKO та WOG з 27 по 1 грудня пропонують своїм клієнтам наступні знижки:

5 грн/л для усіх видів дизпалива та бензину;

2 грн/л для автогазугазу.

Знижки в мережі АЗС "БРСМ-Нафта":

5 грн/л для бензину;

4 грн/л для дизпалива;

1 грн/л для автогазу;

До того ж "БРСМ-Нафта" ще 22 листопада запровадила знижки у розмірі 50% на всі супутні товари для автомобіля у своїх магазинах. Всі знижки в мережі триватимуть до 1 грудня.

Мережа АЗС UPG до "чорної п'ятниці" з 27 по 29 листопада також знизила ціни на пальне:

6 грн/л для преміумних марок бензину та дизелю;

5 грн/л для бензину А-95 та дизпалива;

2 грн/л для автогазу;

Мережа AMIC з 27 листопада по 1 грудня для клієнтів з картою лояльності MyAmic запровадила спеціальні ціни на бензин у розмірі 48,99 на бензин А-95, 45,99 на дизпаливо та 32,99 на автогаз. Крім того, мережа 27 листопада знизила ціни на бензин та дизель в межах 4 грн/л та на автогаз в межах 70 коп./л.

Мережа АЗС Socar з 27 по 30 листопада запропонувала такі знижки на пальне:

5 грн/л для бензину та дизпалива;

2 грн/л для автогазу;

Крім того, на цей період на Socar діють знижки у розмірі 5% в магазинах мережі Buta Market, та у розмірі 15% у Buta Cafe.

Мережа MOTTO з 28 по 29 листопада пропонує своїм клієнтам знижки до 5 грн за літр.

Мережа АЗС KLO 29 листопада розпочала акцію, в рамках якої запропонувала своїм клієнтам обміняти акційні стаканчики на знижки в 5 грн/л на більшість видів дизельного пального та бензину, 2 грн/л на газ, 50% на омивач скла, а також 20% на автотовари. Також безпосередньо у "чорну п'ятницю" 29 листопада зі знижками стартували частина невеликих регіональних мереж АЗС.

Водночас мережа АЗС Shell, яку нещодовно викупила "Укрнафта", не анонсувала знижок до "чорної п'ятниці".