"Черная пятница" на АЗС: где дешевле всего заправиться

В этом году "черная пятница" на рынке горючего пройдет на волне ожесточенной маркетинговой борьбы. Из-за снижения объемов реализации горючего, сети АЗС начали упорную маркетинговую борьбу еще в конце октября. Неудивительно, что часть операторов АЗС начала акционные программы еще 22 ноября , а в течение недели маркетинговая борьба только усилилась.

По оценке директора по стратегическому развитию сети "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука из-за щедрых акций, спрос на горючее уже первые дни скидок вырос на 20% и такая тенденция, вероятно, продолжится на выходных.

"Щедрые скидки мотивируют клиентов заправлять полные баки, что отражается в положительной динамике. Однако стоит отметить, что такие акции, прежде всего, направлены на поддержку наших постоянных клиентов, чтобы они оставались с нами, а не выбирали другие сети", — говорит Мельничук.

А основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что из-за скидок водители пытаются заправиться заранее, так что увеличенный спрос на этой неделе будет означать снижение реализации топлива на следующей.

Какие скидки на АЗС в "черную пятницу"

Часть крупных операторов не дождавшись в последнюю пятницу ноября.

бензин и дизель до 7 грн/л;

на автогаз до 4 грн/л;

С 29 ноября по 1 декабря Ukrnafta ввела единую цену для всех видов бензина и дизтоплива в 49,94 грн/л (скидка на бензин 5-7 грн/л от стеллы, на дизель 1,05 грн/л от стеллы), тогда как цена на автогаз составила 32,94 (скидка 1,55 грн/от стеллы). В сети отметили, что следствием акционных предложений стало увеличение продаж топлива на 10%.

Зачная часть крупных ритейлеров начала акции в "черную пятницу" в среду 27 ноября.

5 грн/л для всех видов дизтоплива и бензина;

2 грн/л для автогаза газа.

Скидки в сети АЗС "БРСМ-Нафта":

5 грн/л для бензина;

4 грн/л для дизтоплива;

1 грн/л для автогаза;

К тому же "БРСМ-Нафта" еще 22 ноября ввела скидки в размере 50% на все сопутствующие товары для автомобиля в своих магазинах. Все скидки в сети продлятся до 1 декабря.

Сеть АЗС UPG к "черной пятнице" с 27 по 29 ноября также снизила цены на топливо:

6 грн/л для премиумных марок бензина и дизеля;

5 грн/л для бензина А-95 и дизтоплива;

2 грн/л для автогаза;

Сеть AMIC с 27 ноября по 1 декабря для клиентов с картой лояльности MyAmic ввела специальные цены на бензин в размере 48,99 на бензин А-95, 45,99 на дизтопливо и 32,99 на автогаз. на бензин и дизель в пределах 4 грн/л и автогаз в пределах 70 коп./л.

Сеть АЗС Socar с 27 по 30 ноября предложила следующие скидки на топливо:

5 грн/л для бензина и дизтоплива;

2 грн/л для автогаза;

Кроме того, на этот период на Socar действуют скидки в размере 5% в магазинах сети Buta Market и в размере 15% в Buta Cafe.

Сеть MOTTO с 28 по 29 ноября предлагает своим клиентам скидки до 5 грн/литр.

Сеть АЗС KLO 29 ноября начала акцию, в рамках которой предложила своим клиентам обменять акционные стаканчики на скидки в 5 грн/л на большинство видов дизельного топлива и бензина, 2 грн/л на газ, 50% на омыватель стекла, а также 20% на автотовары. Также непосредственно в "черную пятницу" 29 ноября со скидками стартовала часть небольших. региональных сетей АЗС

В то же время сеть АЗС Shell, которую недавно выкупила "Укрнафта", не анонсировала скидки в "черную пятницу".