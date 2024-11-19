"Укрнафта" купила 51% у мережі АЗК Shell в Україні

"Укрнафта" уклала з міжнародною компанією Shell угоду про придбання 51% у ТОВ "Альянс Холдинг". Про це йдеться у повідомленнях самої "Укрнафти" та групи "Нафтогаз", частиною якої вона є.

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Зазначається, що найближчими днями "Укрнафта" спільно з Shell звернеться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію, що є обов’язковою передумовою завершення угоди. Після цього держкомпанія зможе повноцінно набути всіх прав і обов’язків акціонера.

Оцінку угоди провів міжнародний інвестиційно-банківський радник Rothschild & Co, а за правову сторону питання відповідає провідна юридична фірма Sayenko Kharenko. Аудитором виступила KPMG.

"Наглядова рада "Укрнафти" погодила рішення, оскільки придбання бізнесу, який протягом 15 років очолювала авторитетна міжнародна група, забезпечить "Укрнафті" розширення мережі автозаправних станцій та частки ринку, що відповідає стратегії розвитку компанії", – зазначив її очільник Сергій Корецький.

Провести ребрендинг усіх АЗК вона планує протягом року. В "Укрнафті" також запевнили, що умови існуючих договорів В2В виконуватимуться у повному обсязі, а персонал компанії – 1550 працівників на АЗК та в головному офісі - буде збережено.

Фото: Нафтогаз Фото: Нафтогаз Фото: Нафтогаз Фото: Нафтогаз

Shell наразі має 118 працюючих автозаправних комплексів, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком. За цим показником вона посідає в Україні сьоме місце.

В свою чергу, "Укрнафта" у березні 2024 року вступила в управління активами арештованої раніше мережі АЗС Glusco. Наразі вже під брендом Ukrnafta працюють 85 АЗК цієї мережі, зокрема 35 у Києві. Окрім них, "Укрнафта" зараз оперує 462 власними станціями.

Націоналізація міноритарної частки в АЗС Shell

Нагадаємо, що "Альянс Холдинг" було створено в 2007 році як спільне підприємство між Shell (51%) та компанією "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша тоді взяла на себе управління мережею, а друга – ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами.

4 жовтня 2023 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації міноритарної частки в "Альянс Холдингу", вважаючи її пов'язаною з російським бізнесменом, власником "Незалежної нафтогазової компанії" Едуардом Худайнатовим, який в 2010-2012 роках очолював "Роснефть".

26 січня ВАКС відхилив запит, але вже 2 квітня його Апеляційна палата переглянула рішення вже на користь Мін'юсту. Окрім цього, за тим же механізмом було націоналізовано 100% ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна".

Натомість у Shell наполягали на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" (через нідерландську компанію Cicerone Holding) є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни для неї у два етапи було випущено величезну кількість нових акцій, внаслідок чого її частка в "Альянс Холдингу" збільшилася з 51% аж до 97,44%. Відповідно, частка іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), впала з 49% до 2,56%.

Україна ж випуски додаткових акцій Cicerone і відповідні зміни в структурі акціонерів "Альянс Холдингу" визнавати відмовилася, вважаючи, що отримала 49% компанії, залишивши Shell 51%. Фонд державного майна, що таким чином став співвласником мережі АЗС Shell в Україні, заявляв, що планує виставити ці 49% на продаж.

Втім, зараз держава, з огляду на нинішню угоду, фактично сконцентрувала 100% "Альянс Холдингу". Однак зазначимо, що сама Shell угоду з "Укрнафтою" наразі ще не коментувала і, відповідно, свою юридичну позицію щодо цього не уточнювала.