ВАКС ухвалив рішення у справі про націоналізацію мережі АЗС Shell в Україні: Мін'юст незадоволений

Верховний антикорупційний суд України частково задовольнив вимоги Міністерства юстиції щодо конфіскації активів росіянина Едуарда Худайнатова на користь держави. Суд підтримав вилучення 100% в ТОВ "НК Альянс-Україна", але відхилив запит на конфіскацію 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell.

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Про це повідомила Інна Богатих, керівник департаменту санкційної політики Мін'юсту.

Мін'юст ініціював процес стягнення активів Худайнатова у "Альянс Холдинг" та "НК Альянс-Україна" у жовтні 2023 року. Проте, після подачі позову стало відомо, що частки, яку Мін'юст пов'язував з Худайнатовим, ймовірно, уже немає.

За словами Богатих, після початку повномасштабного вторгнення материнська компанія збільшила статутний капітал, розмивши частку Худайнатова у ТОВ "Альянс Холдинг" до 2,56%. Для цього компанія отримала відповідні дозволи від місцевих вповноважених органів.

"За позицією опонентів, це було здійснено з метою підтримки українського бізнесу в період весни-літа 2022 року. Однак залучені кошти лише частково надійшли українському підприємству і, всупереч угоді про підписку та рішенням нідерландських судів, були перераховані у якості обігових – у вигляді позик, безповоротної фіндопомоги – та не були внесені до статутного капіталу", - повідомила вона.

Додамо, Худайнатов є довіреною особою Володимира Путіна. Він відомий, зокрема, тим, що саме на нього були записані яхти Amadea олігарха Сулеймана Керімова та "Шехерезада" російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що "Альянс Холдинг" володіє мережею автозаправних станцій Shell в Україні (вона налічує 131 АЗС). Компанія була створена у 2007 році як спільне підприємство між Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%).

Перша взяла він управління мережею, а друга – ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Формально ТОВ "Альянс Холдинг", як свідчать дані з держреєстру юросіб, на 100% належить згаданій нідерландській Cicerone Holding, контрольний пакет акцій якої вже володіє Shell.

При цьому після російського вторгнення в Україну 2022 року Shell ініціювала викуп акцій свого партнера. Як прокоментував виданню Forbes.ua анонімний представник Shell, компанія не публікувала жодних повідомлень про це, оскільки "не бачила в цьому необхідності".