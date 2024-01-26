ВАКС принял решение по делу о национализации сети АЗС Shell в Украине: Минюст недоволен

Верховный антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил требования Министерства юстиции по конфискации активов россиянина Эдуарда Худайнатова в пользу государства. Суд поддержал изъятие 100% у ООО "НК Альянс-Украина", но отклонил запрос на конфискацию 49% ООО "Альянс Холдинг", управляющего сетью АЗС Shell.

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Об этом сообщила Инна Богатых, руководитель департамента санкционной политики Минюста.

Минюст инициировал процесс взыскания активов Худайнатова в "Альянс Холдинг" и "НК Альянс-Украина" в октябре 2023 года. Однако после подачи иска стало известно, что частицы, которую Минюст связывал с Худайнатовым, вероятно, уже нет.

По словам Богатых, после начала полномасштабного вторжения материнская компания увеличила уставный капитал, размыв долю Худайнатова в ООО "Альянс Холдинг" до 2,56%. Для этого компания получила соответствующие разрешения местных уполномоченных органов.

"По позиции оппонентов, это было осуществлено с целью поддержки украинского бизнеса в период весны-лета 2022 года. Однако привлеченные средства лишь частично поступили украинскому предприятию и, вопреки соглашению о подписке и решению нидерландских судов, были перечислены в качестве оборотных – в виде ссуд, безвозвратной финпомощи – но не были внесены в уставный капитал", - сообщила она.

Добавим, Худайнатов является доверенным лицом Владимира Путина. Он известен в частности тем, что именно на него были записаны яхты Amadea олигарха Сулеймана Керимова и "Шехерезада" российского диктатора Владимира Путина .

Напомним, что "Альянс Холдинг" владеет сетью автозаправочных станций Shell в Украине (она насчитывает 131 АЗС). Компания была создана в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%).

Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Формально ООО "Альянс Холдинг", как свидетельствуют данные из госреестра юрлиц, на 100% принадлежит упомянутой нидерландской Cicerone Holding, контрольный пакет акций которой уже владеет Shell.

При этом после российского вторжения в Украину в 2022 году Shell инициировала выкуп акций своего партнера. Как прокомментировал анонимный представитель Shell, компания не публиковала никаких сообщений об этом, поскольку "не видела в этом необходимости".