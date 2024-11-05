Фонд держмайна став співвласником українських АЗС Shell

Фонд державного майна в останні дні жовтня отримав у власність 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", що управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

Про це свідчать дані аналітичної платформи youcontrol.

Тепер ТОВ "Альянс Холдинг"має таку структуру власності:

Shell Overseas Investments B.V. — 51%;

Фонд державного майна України — 49%.

Проблемний актив

Фонд державного майна у квітні отримав в управління 49% мережі автозаправних станцій Shell в Україні. Цю частку суд конфіскував за поданням Міністерства юстиції, через те, що мережа була пов’язана з російським олігархом та колишнім топменеджером “Роснєфті” Едуардом Худайнатовим.

Невдовзі після передачі в управління в ФДМУ заявили про намір продати цей актив на відкритому аукціоні. А 22 травня голова ФДМУ Віталій Коваль заявив, що активом зацікавилися не лише українські, але й закордонні компанії. Проте він був би радий, якби арештовану частку викупила глобальна Shell.

Проте в глобальній Shell не погоджуються з арештом частки активів та продовжують судитися з українською владою за арештовані активи. І судова справа може затягнутися на роки.

Чи вдасться ФДМУ продати конфісковану частку мережі АЗС Shell, читайте в матеріалі Delo.ua.

Shell в Україні

Shell Mobility вийшла на український ринок 2007 року та входить до кластера Центральної та Східної Європи Shell Mobility. Нині у компанії працюють приблизно 1600 осіб.

Мережа АЗС Shell нараховує 131 станцію у 20 областях України, з яких функціонують 118. На понад 16% мережі Shell встановлені електрозарядні модулі.

Shell — глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє у понад 70 країнах, а загальний штат становить 103 тис. працівників.