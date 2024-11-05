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Фонд держмайна став співвласником українських АЗС Shell
Фонд державного майна в останні дні жовтня отримав у власність 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", що управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.
Про це свідчать дані аналітичної платформи youcontrol.
Тепер ТОВ "Альянс Холдинг"має таку структуру власності:
- Shell Overseas Investments B.V. — 51%;
- Фонд державного майна України — 49%.
Проблемний актив
Фонд державного майна у квітні отримав в управління 49% мережі автозаправних станцій Shell в Україні. Цю частку суд конфіскував за поданням Міністерства юстиції, через те, що мережа була пов’язана з російським олігархом та колишнім топменеджером “Роснєфті” Едуардом Худайнатовим.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Невдовзі після передачі в управління в ФДМУ заявили про намір продати цей актив на відкритому аукціоні. А 22 травня голова ФДМУ Віталій Коваль заявив, що активом зацікавилися не лише українські, але й закордонні компанії. Проте він був би радий, якби арештовану частку викупила глобальна Shell.
Проте в глобальній Shell не погоджуються з арештом частки активів та продовжують судитися з українською владою за арештовані активи. І судова справа може затягнутися на роки.
Чи вдасться ФДМУ продати конфісковану частку мережі АЗС Shell, читайте в матеріалі Delo.ua.
Shell в Україні
Shell Mobility вийшла на український ринок 2007 року та входить до кластера Центральної та Східної Європи Shell Mobility. Нині у компанії працюють приблизно 1600 осіб.
Мережа АЗС Shell нараховує 131 станцію у 20 областях України, з яких функціонують 118. На понад 16% мережі Shell встановлені електрозарядні модулі.
Shell — глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє у понад 70 країнах, а загальний штат становить 103 тис. працівників.