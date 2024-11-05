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Фонд госимущества стал совладельцем украинских АЗС Shell
Фонд государственного имущества в последние дни октября получил в собственность 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", управляющего сетью автозаправочных станций Shell в Украине.
Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы youcontrol.
Теперь ООО "Альянс Холдинг" имеет следующую структуру собственности:
- Shell Overseas Investments BV — 51%;
- Фонд государственного имущества Украины — 49%.
Проблемный актив
Фонд государственного имущества в апреле получил в управление 49% сети автозаправочных станций Shell в Украине. Эту часть суд конфисковал по представлению Министерства юстиции из-за того, что сеть была связана с российским олигархом и бывшим топ-менеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Вскоре после передачи в управление в ФГИУ заявили о намерении продать этот актив на открытом аукционе . В ФГИУ заявили, что активом заинтересовались не только украинские, но и зарубежные компании.
Однако в глобальной Shell не соглашаются с арестом части активов и продолжают судиться с украинскими властями за арестованные активы. И судебное дело может затянуться на годы.
Удастся ли ФГИУ продать конфискованную долю сети АЗС Shell, читайте в материале Delo.ua.
Shell в Украине
Shell Mobility вышла на украинский рынок в 2007 году и входит в кластер Центральной и Восточной Европы Shell Mobility. В настоящее время в компании работают около 1600 человек.
Сеть АЗС Shell насчитывает 131 станцию в 20 областях Украины, из которых функционируют 118. На более чем 16% сети Shell установлены электрозарядные модули.
Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, действующая более чем в 70 странах, а общий штат составляет 103 тыс. работников.