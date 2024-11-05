Фонд госимущества стал совладельцем украинских АЗС Shell

Фонд государственного имущества в последние дни октября получил в собственность 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", управляющего сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы youcontrol.

Теперь ООО "Альянс Холдинг" имеет следующую структуру собственности:

Shell Overseas Investments BV — 51%;

Фонд государственного имущества Украины — 49%.

Проблемный актив

Фонд государственного имущества в апреле получил в управление 49% сети автозаправочных станций Shell в Украине. Эту часть суд конфисковал по представлению Министерства юстиции из-за того, что сеть была связана с российским олигархом и бывшим топ-менеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым.

Вскоре после передачи в управление в ФГИУ заявили о намерении продать этот актив на открытом аукционе . В ФГИУ заявили, что активом заинтересовались не только украинские, но и зарубежные компании.

Однако в глобальной Shell не соглашаются с арестом части активов и продолжают судиться с украинскими властями за арестованные активы. И судебное дело может затянуться на годы.

Удастся ли ФГИУ продать конфискованную долю сети АЗС Shell, читайте в материале Delo.ua.

Shell в Украине

Shell Mobility вышла на украинский рынок в 2007 году и входит в кластер Центральной и Восточной Европы Shell Mobility. В настоящее время в компании работают около 1600 человек.

Сеть АЗС Shell насчитывает 131 станцию в 20 областях Украины, из которых функционируют 118. На более чем 16% сети Shell установлены электрозарядные модули.

Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, действующая более чем в 70 странах, а общий штат составляет 103 тыс. работников.