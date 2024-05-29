Приватизировать национализированное: сможет ли ФГИ продать конфискованную долю сети Shell

Фонд госимущества хочет продать конфискованную долю сети АЗС Shell. Однако это трудно будет сделать, пока глобальная компания Shell считает конфискацию активов незаконной и судится с украинскими властями. К тому же, Арест касается не всей сети АЗС, а лишь части акций компании владельца сети. Поэтому, чтобы управлять компанией сторонам, придется искать компромисс.

Фонд государственного имущества в апреле получил в управление 49% сети автозаправочных станций Shell в Украине. Эту долю суд конфисковал по представлению Министерства юстиции из-за того, что сеть была связана с российским олигархом и бывшим топ-менеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым. Вскоре после передачи в управление в ФГИ заявили о намерении продать этот актив на открытом аукционе. А 22 мая глава ФГИУ Виталий Коваль заявил, что активом заинтересовались не только украинские, но и зарубежные компании. Однако он был бы рад, если бы арестованную долю выкупила глобальная Shell.



Однако в глобальной Shell не согласны с арестом части активов и продолжают судиться с украинскими властями за арестованные активы. И судебное дело может затянуться на годы.

Сеть Shell в Украине насчитывает 131 АЗС. Ею руководит компания "Альянс Холдинг", созданная в 2007 году, как совместное предприятие между глобальной компанией Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Украинская компания "Альянс Холдинг" принадлежит нидерландской Cicerone Holding, и основное противоречие в судах возникло в отношении того, кто является владельцем этой компании. По утверждению Министерства юстиции и решению украинских судов, российский олигарх Худайнатов владеет 100% акций LLC "Independent Petroleum Company-Holdings", полностью владеющей компанией, IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited. Последняя полностью владеет компанией Daumier Investments Limited. Daumier Investments Limited является владельцем 100% Geltome Ltd, полностью владеющей компанией Sauthonia Holdings Ltd, а является владельцем 100% Todwick Holdings Ltd. А Todwick Holdings Ltd является владельцем 49% акций Cicerone Holding. Владение российским олигархом доли в компании, которая косвенно управляет сетью АЗС в Украине и стала основанием для ареста активов. В Shell отрицают, что сейчас Худайнатов владеет этим активом. В 2022 году Shell выкупила долю партнера, но не публиковала никаких сообщений на этот счет, поскольку "не видела в этом необходимости". Согласно решению Палаты по предпринимательству Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51%. до 71,03%, а другого акционера, представленного упомянутой мальтийской Todwick Holdings, упала с 49% до 28,97%. А 21 июня уже 2023 суд позволил выпустить для Shell еще 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%. Позиции сторон по делу о национализации Shell (Приховати)

В этих условиях арестована миноритарная доля компании, управляющей сетью АЗС вряд ли может заинтересовать глобальных западных игроков. Кроме этого, суды с глобальной компанией могут заставить воздержаться от торгов и украинских инвесторов.

С другой стороны, за время полномасштабной войны государство смогло наработать опыт управления активами, которые конфисковали у подсанкционных россиян и коллаборантов. В области добычи и переработки нефти, а также реализации нефтепродуктов арестованными активами успешно управляет государственная компания "Укрнафта". Пока эта компания уже контролирует до 700 АЗС на всей территории Украины, а участие в управлении украинской премиумсетью Shell дало бы возможность госхолдингу значительно усилить свое влияние на рынке.

Проблемный актив

По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, торопиться с выкупом конфискованной сети АЗС точно никто не будет. С одной стороны, в Украине идет полномасштабная война и это будет удерживать от участия в торгах иностранные компании, с другой — глобальная компания Shell не признает решение о национализации и продолжает обжаловать его в судах.

Shell собирается судиться по этому решению. Так что пока эта доля будет спорной никто этот актив не купит. Зачем, если потом его придется возвращать и суды по глобальной Shell могут растянуться на годы? Кроме того, пока в стране война никто из западных компаний не будет заходить сюда. Надо дождаться, когда эта часть будет в безопасности Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Он отмечает, что глобальная компания Shell сейчас наиболее мотивирована относительно выкупа конфискованной доли в украинском активе. В то же время бизнес может заинтересовать и другие компании, поскольку Shell является неплохим партнером с хорошими традициями корпоративного управления. В конкурсе могут принять участие прежде всего украинские компании.

Вместе с этим в украинских реалиях сеть имеет довольно низкую доходность, поскольку прозрачной компании, которая платит все налоги и продает купленное дорого качественное топливо, трудно конкурировать с компаниями, которые из-за оптимизации налогов могут продавать такое же топливо по цене на 7 грн/л дешевле.

Единственное их преимущество – международный бренд. Система управления Shell очень бюрократизирована и неповоротлива, в то время как украинский рынок быстрый и динамичный. Например, владельцу небольшой сети АЗС, чтобы купить коврик на заправку достаточно просто позвонить, а у Shell это займет год. И такой стиль работы в Украине приводит к потере конкурентоспособности. Поэтому мало продают, дорого покупают, имеют высокие затраты и небольшую маржу. В налоговой отчетности у них небольшие доходы. Это при том, что в последние два года украинский рынок достаточно маржинальный и показывает неплохие результаты. Поэтому я не исключаю, что компания может вообще решить уйти из Украины. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, сейчас торгующий горючим в группе считает, что Shell с высокой вероятностью выкупит свой арестованный актив в Украине. По словам бизнесмена, ценность этой сети заключается не столько в доходности ее АЗС, сколько в локациях, где эти АЗС размещены.

У них много объектов в городах, где дорога земля. Есть АЗС и на трассах, но их мало. Поэтому эта сеть прежде всего интересна, как актив управляющий ценными объектами недвижимости. Я думаю, эти активы выкупит сама глобальная компания Shell, прямо или косвенно через другие компании. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Возможные компромиссы

Пока перспектива продажи доли Shell достаточно отдаленная, ФГИ ничего не будет делать в плане управления компанией. Хотя в Украине есть схожий пример, когда государство принимало участие в управлении национализированными и конфискованными активами.

Одним из примеров является "Укрнафта", которую до полномасштабной войны контролировал бизнесмен Игорь Коломойский. Осенью 2022 г. его долю национализировали и передали в управление Минобороны , а затем предприятие возглавил новый менеджмент, которому удалось достаточно эффективно наладить работу компании. В 2024 "Укрнафте" передали в управление конфискованную у пророссийского политика Виктора Медведчука сеть АЗС Glusco и продолжают передавать в управление другие конфискованные активы топливного ритейла , что в целом усиливает позиции государства на топливном рынке. Поэтому не исключено, что на время неопределенности власти могут пойти по тому же пути и передать Укрнафте арестованные активы Shell. Но в отличие от Коломойского, который сейчас в СИЗО и Медведчука, которого выменяли на пленных военных , Shell — глобальная западная компания с хорошей репутацией и не менее хорошими юристами.

Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок" Александр Сиренко говорит, что на время неопределенности по арестованным активам компания Shell и украинские власти могли бы достичь компромисса: вместо того чтобы взять арестованные активы в управление, "Укрнафта" могла бы поставлять туда горючее.

Сеть Shell получит дешевое горючее, потому что оптовые цены "Укрнафты" являются одними из самых низких на рынке, а "Укрнафта" получит гарантированный сбыт на более чем 100 АЗС. Это было бы достаточно выгодным для Shell соглашением, которое даже позволило бы этой сети пересмотреть ценовую политику и перейти из премиума в средний ценовой сегмент. В этом случае Shell может перетянуть к себе часть клиентов ОККО и WOG и существенно увеличить свои объемы реализации. Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок"

Эксперт отмечает, что Фонд государственного имущества пока не вмешивается в управление сетью Shell в Украине, но ситуация может измениться. И сценарий с управлением "Укрнафты", которая консолидировала управление конфискованными АЗС очень вероятен. Поэтому вариант с компромиссом был бы выгоден обеим сторонам.

С другой стороны, возможен вариант, когда стороны по договоренности просто разделят спорные активы. В таком случае Shell сохранит часть АЗС, а другая часть попадет в управление ФГИУ и уже не будет обременена судами. В этом случае продажи таких активов могут заинтересовать не только украинские сети АЗС, но и игроков на оптовом рынке горючего, которые из-за усиления конкуренции все больше смотрят в сторону собственных сетей АЗС, что позволит получить гарантированный сбыт.