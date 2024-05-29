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Приватизировать национализированное: сможет ли ФГИ продать конфискованную долю сети Shell
Фонд госимущества хочет продать конфискованную долю сети АЗС Shell. Однако это трудно будет сделать, пока глобальная компания Shell считает конфискацию активов незаконной и судится с украинскими властями. К тому же, Арест касается не всей сети АЗС, а лишь части акций компании владельца сети. Поэтому, чтобы управлять компанией сторонам, придется искать компромисс.
Фонд государственного имущества в апреле получил в управление 49% сети автозаправочных станций Shell в Украине. Эту долю суд конфисковал по представлению Министерства юстиции из-за того, что сеть была связана с российским олигархом и бывшим топ-менеджером "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым. Вскоре после передачи в управление в ФГИ заявили о намерении продать этот актив на открытом аукционе. А 22 мая глава ФГИУ Виталий Коваль заявил, что активом заинтересовались не только украинские, но и зарубежные компании. Однако он был бы рад, если бы арестованную долю выкупила глобальная Shell.
Однако в глобальной Shell не согласны с арестом части активов и продолжают судиться с украинскими властями за арестованные активы. И судебное дело может затянуться на годы.
Сеть Shell в Украине насчитывает 131 АЗС. Ею руководит компания "Альянс Холдинг", созданная в 2007 году, как совместное предприятие между глобальной компанией Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Украинская компания "Альянс Холдинг" принадлежит нидерландской Cicerone Holding, и основное противоречие в судах возникло в отношении того, кто является владельцем этой компании.
По утверждению Министерства юстиции и решению украинских судов, российский олигарх Худайнатов владеет 100% акций LLC "Independent Petroleum Company-Holdings", полностью владеющей компанией, IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited. Последняя полностью владеет компанией Daumier Investments Limited. Daumier Investments Limited является владельцем 100% Geltome Ltd, полностью владеющей компанией Sauthonia Holdings Ltd, а является владельцем 100% Todwick Holdings Ltd. А Todwick Holdings Ltd является владельцем 49% акций Cicerone Holding. Владение российским олигархом доли в компании, которая косвенно управляет сетью АЗС в Украине и стала основанием для ареста активов.
В Shell отрицают, что сейчас Худайнатов владеет этим активом. В 2022 году Shell выкупила долю партнера, но не публиковала никаких сообщений на этот счет, поскольку "не видела в этом необходимости".
Согласно решению Палаты по предпринимательству Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51%. до 71,03%, а другого акционера, представленного упомянутой мальтийской Todwick Holdings, упала с 49% до 28,97%. А 21 июня уже 2023 суд позволил выпустить для Shell еще 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%.
В этих условиях арестована миноритарная доля компании, управляющей сетью АЗС вряд ли может заинтересовать глобальных западных игроков. Кроме этого, суды с глобальной компанией могут заставить воздержаться от торгов и украинских инвесторов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
С другой стороны, за время полномасштабной войны государство смогло наработать опыт управления активами, которые конфисковали у подсанкционных россиян и коллаборантов. В области добычи и переработки нефти, а также реализации нефтепродуктов арестованными активами успешно управляет государственная компания "Укрнафта". Пока эта компания уже контролирует до 700 АЗС на всей территории Украины, а участие в управлении украинской премиумсетью Shell дало бы возможность госхолдингу значительно усилить свое влияние на рынке.
Проблемный актив
По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, торопиться с выкупом конфискованной сети АЗС точно никто не будет. С одной стороны, в Украине идет полномасштабная война и это будет удерживать от участия в торгах иностранные компании, с другой — глобальная компания Shell не признает решение о национализации и продолжает обжаловать его в судах.
Он отмечает, что глобальная компания Shell сейчас наиболее мотивирована относительно выкупа конфискованной доли в украинском активе. В то же время бизнес может заинтересовать и другие компании, поскольку Shell является неплохим партнером с хорошими традициями корпоративного управления. В конкурсе могут принять участие прежде всего украинские компании.
Вместе с этим в украинских реалиях сеть имеет довольно низкую доходность, поскольку прозрачной компании, которая платит все налоги и продает купленное дорого качественное топливо, трудно конкурировать с компаниями, которые из-за оптимизации налогов могут продавать такое же топливо по цене на 7 грн/л дешевле.
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, сейчас торгующий горючим в группе считает, что Shell с высокой вероятностью выкупит свой арестованный актив в Украине. По словам бизнесмена, ценность этой сети заключается не столько в доходности ее АЗС, сколько в локациях, где эти АЗС размещены.
Возможные компромиссы
Пока перспектива продажи доли Shell достаточно отдаленная, ФГИ ничего не будет делать в плане управления компанией. Хотя в Украине есть схожий пример, когда государство принимало участие в управлении национализированными и конфискованными активами.
Одним из примеров является "Укрнафта", которую до полномасштабной войны контролировал бизнесмен Игорь Коломойский. Осенью 2022 г. его долю национализировали и передали в управление Минобороны , а затем предприятие возглавил новый менеджмент, которому удалось достаточно эффективно наладить работу компании. В 2024 "Укрнафте" передали в управление конфискованную у пророссийского политика Виктора Медведчука сеть АЗС Glusco и продолжают передавать в управление другие конфискованные активы топливного ритейла , что в целом усиливает позиции государства на топливном рынке. Поэтому не исключено, что на время неопределенности власти могут пойти по тому же пути и передать Укрнафте арестованные активы Shell. Но в отличие от Коломойского, который сейчас в СИЗО и Медведчука, которого выменяли на пленных военных , Shell — глобальная западная компания с хорошей репутацией и не менее хорошими юристами.
Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок" Александр Сиренко говорит, что на время неопределенности по арестованным активам компания Shell и украинские власти могли бы достичь компромисса: вместо того чтобы взять арестованные активы в управление, "Укрнафта" могла бы поставлять туда горючее.
Эксперт отмечает, что Фонд государственного имущества пока не вмешивается в управление сетью Shell в Украине, но ситуация может измениться. И сценарий с управлением "Укрнафты", которая консолидировала управление конфискованными АЗС очень вероятен. Поэтому вариант с компромиссом был бы выгоден обеим сторонам.
С другой стороны, возможен вариант, когда стороны по договоренности просто разделят спорные активы. В таком случае Shell сохранит часть АЗС, а другая часть попадет в управление ФГИУ и уже не будет обременена судами. В этом случае продажи таких активов могут заинтересовать не только украинские сети АЗС, но и игроков на оптовом рынке горючего, которые из-за усиления конкуренции все больше смотрят в сторону собственных сетей АЗС, что позволит получить гарантированный сбыт.