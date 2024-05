Приватизировать национализированное: сможет ли ФГИ продать конфискованную долю сети Shell

Сеть Shell в Украине насчитывает 131 АЗС. Ею руководит компания "Альянс Холдинг", созданная в 2007 году, как совместное предприятие между глобальной компанией Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами. Украинская компания "Альянс Холдинг" принадлежит нидерландской Cicerone Holding, и основное противоречие в судах возникло в отношении того, кто является владельцем этой компании.

По утверждению Министерства юстиции и решению украинских судов, российский олигарх Худайнатов владеет 100% акций LLC "Independent Petroleum Company-Holdings", полностью владеющей компанией, IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited. Последняя полностью владеет компанией Daumier Investments Limited. Daumier Investments Limited является владельцем 100% Geltome Ltd, полностью владеющей компанией Sauthonia Holdings Ltd, а является владельцем 100% Todwick Holdings Ltd. А Todwick Holdings Ltd является владельцем 49% акций Cicerone Holding. Владение российским олигархом доли в компании, которая косвенно управляет сетью АЗС в Украине и стала основанием для ареста активов.

В Shell отрицают, что сейчас Худайнатов владеет этим активом. В 2022 году Shell выкупила долю партнера, но не публиковала никаких сообщений на этот счет, поскольку "не видела в этом необходимости".

Согласно решению Палаты по предпринимательству Апелляционного суда Амстердама, 22 декабря 2022 года Shell и Cicerone заключили соглашение, по которому Cicerone выпустила для Shell 62,2 тысячи новых акций общей стоимостью 12,7 миллиона долларов, в результате чего доля Shell выросла с 51%. до 71,03%, а другого акционера, представленного упомянутой мальтийской Todwick Holdings, упала с 49% до 28,97%. А 21 июня уже 2023 суд позволил выпустить для Shell еще 1,57 миллиона акций Cicerone, против чего выступала Todwick. В результате этого доля Shell выросла до 97,44%, а Todwick – упала до 2,56%.