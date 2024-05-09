Коломойского лишили возможности внесения залога для выхода из СИЗО

В четверг, 9 мая, бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения - содержание под стражей до 7 июля 2024 года. Он подозревается в заказе убийства директора юридической компании.

Об этом сообщает "Ґрати".

Печерский районный суд Киева принял решение о пребывании Игоря Коломойского под стражей до 7 июля 2024 года без права на залог.

Коломойскому грозит пожизненное заключение

Бизнесмену Игорю Коломойскому в среду, 8 мая, объявили о подозрении в заказе убийства директора юридической компании.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сам Коломойский со 2 сентября 2023 года находится в изоляторе СБУ по подозрению Бюро экономической безопасности в мошенничестве и легализации имущества. Мера пресечения по этому подозрению предусматривала его арест до 2 июня с залогом в размере 1,9 млрд грн. Следовательно, по новой мере пресечения залог не предусмотрен и Коломойский будет продолжать находиться в СИЗО.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 гг. 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу Приватбанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.