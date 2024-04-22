Суд оставил Коломойского под стражей и снова уменьшил размер залога

Шевченковский районный суд Киева продлил до 2 июня 2024 года срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского, удовлетворив таким образом ходатайство стороны обвинения. В то же время суд в очередной раз постановил уменьшить размер залога – с 2,4 миллиарда гривен до 1,96 миллиарда гривен, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщила одна из сторон заседания, суд снова отклонил предложение отпустить Коломойского на поруки народного депутата и отказать в аресте из-за состояния здоровья.

В то же время, корреспондент УНИАН сообщает, что суд обязал начальника Изолятора временного содержания СБУ обеспечить соблюдение прав Коломойского в отношении получения надлежащей медицинской помощи, в частности, проведения медицинского обследования и соответствующего лечения.

Отмечается также, что представляющий сторону обвинения прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук заявил, что в рамках досудебного расследования необходимо и дальше проводить следственные действия.

В свою очередь, защита Коломойского заявила, что никаких оснований для продления срока содержания под стражей нет, в то время как на свободе бизнесмен мог бы максимально способствовать проведению следственных действий.

Напомним, 28 февраля Шевченковский районный суд продлил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей до 25 апреля. Размер залога тогда был уменьшен до 2,4 миллиарда гривен.

В общем, залог для Коломойского меняли несколько раз. 2 сентября 2023 Шевченковский райсуд назначил 509 миллионов гривен, а 16 сентября этот же суд увеличил залог до 3,9 миллиарда гривен. В свою очередь Киевский апелляционный суд 16 ноября уменьшил его до 3 миллиардов гривен, 21 декабря – до 2,7 миллиарда гривен, а 22 января – до 2,6 миллиарда гривен.

Дело Коломойского

Игорю Коломойскому по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их вывода за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме того, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу "Приватбанка", совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.

2 сентября 2023 года Шевченковский райсуд отправил бизнесмена под стражу с возможностью выйти под залог в 509 миллионов гривен, чего он делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

По делу Национального антикоррупционного бюро в отношении Коломойского ему и еще пяти людям было объявлено о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" более чем на 9,2 миллиарда гривен. Однако апелляционный суд закрыл все производства по этому делу по истечении срока расследования.

Фото: ua.depositphotos.com