Суд вынес приговор главе компании Metalhouse и его сообщнику за торговлю с Курченко

Суд США вынес приговор в виде лишения свободы президенту сталелитейной фирмы Metalhouse LLC Джону Унсалану и его бывшему бизнес-партнеру Сергею Карпушкину за сотрудничество с пророссийским олигархом Сергеем Курченко.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Те, кто работает против Украины, рано или поздно несут за это ответственность. Два резидента штата Флориды, специализирующихся на торговле сталелитейной продукцией, получили приговоры за обход санкций и сотрудничество с пророссийским олигархом С.Курченко", - рассказала Маркарова.

За что арестовали голову Metalhouse

По словам посла Украины, согласно сообщению Минюста США, президент сталелитейной компании Metalhouse LLC (г.Орландо, штат Флорида) Джон Унсалан приговорен к 6 годам лишения свободы за сговор с целью отмывания денег с целью содействия нарушению санкций США, введенных против украинского олигарха Курченко. Он признал себя виновным, кроме этого выдано решение о конфискации 160 млн долларов, полученных им в результате преступления.

Его бывший бизнес-партнер, гражданин Республики Беларусь Сергей Карпушкин, проживающий в Майами, также приговорен к 21 месяцу тюрьмы за участие в сделке. Он признал себя виновным, выдано решение о конфискации 4,7 млн долларов, полученных им в результате преступления.

Маркарова напомнила, что олигарх Курченко находится под полными блокирующими санкциями США с 2015 года за участие в присвоении государственных активов Украины. Две аффилированные с ним компании, а именно ООО "Компания Газ-Альянс" и ЗАО "Внешторгсервис" были санкционированы в 2018 году за поддержку т.н. ЛНР и ДНР.

"Осужденные сегодня резиденты штата Флорида (J.Unsalan и S.Karpushkin), осознавая действующие санкционные ограничения в отношении вышеупомянутых подсанкционных субъектов, проводили в период с 2017 по 2021гг. торговые операции с ними, закупая металлургическое оборудование и сырье", - сказала посол Украины в итоге.

Напомним, Минюст США выдвинул обвинения и арестовал американского предпринимателя Джона Унсалана еще весной 2023 года.

Как утверждается в обвинительном акте, с июля 2018 года по октябрь 2021 года Унсалан из Орландо, штат Флорида, через свою компанию Metalhouse перечислил более 150 миллионов долларов Курченко и подконтрольным украинскому олигарху компаниям. В свою очередь, бизнесмен получил от Курченко металлопродукцию, которая используется в металлургическом производстве, и пытался взыскать с Курченко миллионные средства за недопоставленную продукцию.

"Арест Джона Кан Унсалана должен служить предупреждением для тех, кто стремится вести дела с лицами или организациями, подпадающими под санкции, угрожающие безопасности Соединенных Штатов и наших союзников. Министерство юстиции неустанно преследует тех, кто стремится избежать санкций, введенных против российского режима, и чьи преступления позволяют режиму продолжать несправедливую, незаконную войну в Украине", - заявил тогда генеральный прокурор Меррик Б. Гарленд.

Что инкриминируют Курченко

Сбежавший из Украины после Революции Достоинства Сергей Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в 2015 году за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимой организации в Украине.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 декабря 2022 года направила в суд обвинительный акт в отношении Курченко – владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК), приближенного к бывшему президенту Виктору Януковичу.

В частности, Курченко инкриминируют создание, руководство преступной организацией, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В августе 2022 года Одесская областная прокуратура передала в суд дело о создании Курченко преступной организации по ввозу на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов, продававшихся на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов.

Деятельность преступной организации под управлением беглого бизнесмена нанесла экономике государства ущерб более чем на 3,1 миллиарда гривен.

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