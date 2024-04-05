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Беглого экс-нардепа Онищенко приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества
Высший антикоррупционный суд признал виновным скрывающегося за рубежом от следствия бывшего народного депутата Александра Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен государственных средств. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отмечается, что Онищенко признали виновным в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".
В то же время финансовый директор Онищенко Елена Павленко получила 12 лет заключения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Обоих фигурантов признали виновными в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".
Следствием "газовой схемы" стали убытки государства в размере около 3 млрд грн.
Дело Онищенко
Как установили правоохранители, преступная группа под руководством Онищенко с января 2013 года по июнь 2016-го организовала "газовую схему" — одну из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины.
5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко.
По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели деньгами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которого подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. ВАКС направил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи по поводу задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа.
27 мая 2020 года немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.
В конце 2020 года Александр Онищенко получил российское гражданство.
10 января 2021 г. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело против Онищенко персональные санкции за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния (в частности, в российской кампании по дезинформации), которая связана с народным депутатом Украины Андреем Деркачем.